Battu dans les arrêts de jeu par une équipe de Grevenmacher barragiste en fin de saison, Wiltz évoluera toujours en Promotion d’Honneur à la rentrée. Une défaite 1- 3 sans aucune espèce d’importance puisque le duo Hostert-Etzella s'est imposé. L'occasion de dresser le bilan en compagnie du défenseur Losseni Keïta (33 ans).

Interview: Vincent Lommel

Losseni, Wiltz devait gagner pour continuer à y croire en espérant un faux pas de vos rivaux dans la course à la troisième place. C’est tout le contraire qui s’est produit dimanche…

Nous ne nous focalisions pas sur le résultat d’Hostert et d'Etzella. On se souciait uniquement du match face à Grevenmacher. L’entame était manquée avec le but de D. Dervisevic (7e). La première mi-temps était très moyenne. La mentalité était meilleure dès la reprise. Chacun s’est arraché, a été au plus profond de soi pour renverser la vapeur. Je n’ai rien à reprocher aux garçons.

Après l'égalisation de Christopher Verbist (65e), votre équipe a pris tous les risques pour prendre la direction des opérations. En vain…

On a eu les occasions (Verbist, Fernandes et Humblet) pour mettre à terre le CSG qui a exploité les espaces s’offrant à lui. Il a rondement mené deux contres lors des arrêts de jeu (1-2 par Abdullei (remplaçant car il était arrivé en retard au RDV des joueurs) à la 91e minute et 1-3 via Makiadi à la 95e). C’est le football. En règle générale, il a manqué un buteur capable de mettre la balle au fond.

Le dernier match à Rodange se disputera pour la forme. Rageant?

Wiltz a grillé plusieurs jokers et ne devait compter que sur lui pour décrocher les barrages. Perdre bêtement des plumes contre Beggen (14e), Bissen (13e) et même Hostert (3e) que nous avions carrément dominé pèse lourd au décompte final. Le groupe est jeune. Il a manqué de maturité lors de certains matches mal gérés. Quand tu ne gagnes pas, le doute s’installe. Les gestes les plus simples deviennent compliqués. L’US Esch et Rodange montent. Hostert est en pole pour disputer le barrage. Notre équipe méritait mieux et n’a rien à envier à ce trio ni même à certaines équipes de BGL Ligue.

Après trois saisons au Fola, vous avez posé votre sac à Wiltz en juillet dernier. Quel club avez-vous découvert? À titre personnel, êtes-vous satisfait de vos prestations?

Le FC Wiltz d’aujourd’hui n’a plus rien à voir avec celui de hier. Dan Huet est un jeune entraîneur (31 ans) qui a changé beaucoup de choses depuis sa prise de pouvoir. Il a su faire passer son message. Je n’ai aucun regret d'avoir quitté le Fola. L’important était de retrouver le plaisir de jouer au football: contrat rempli. Mon intégration s’est déroulée sans problème. À 33 ans, je me sens en pleine forme. Ma prestation face à Grevenmacher tend à le prouver (il a régné en maître en défense centrale). Je suis content de ma campagne. J’ai aussi découvert la PH. Cette division est intéressante! Le niveau n’est pas mal et, à mes yeux, l’important est d’avoir une base solide pour prétendre y jouer un rôle en vue.

Vous avez signé pour une saison. Stop ou encore à Wiltz?

A condition de continuer de la sorte, Wiltz est à même de devenir un club à suivre de près, jouant la montée. Les jeunes ont compris le message des plus anciens. Ils ont du talent à faire valoir. Ils doivent, envers et contre tout, assimiler qu’un championnat seniors est incomparable à une compétition de jeunes. Le métier entre. Je suis en fin de contrat. Je n’ai pas encore discuté avec le comité. Veut-il me garder? J’ai eu plusieurs coups de téléphone. On verra. A mon âge, j’ai encore énormément à donner au football.

Les vacances, ce n’est pas encore pour tout de suite. Vous êtes repris en sélection nationale avec la Guinée-Conakry pour disputer deux matches en juin.

La Guinée est une des plus grandes nations du football africain. Elle est en mode «renaissance». J’ai été convoqué pour disputer un match amical face à l’Algérie le 6 juin. Un autre comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019 est programmé le 13 juin. On affronte la Côte d’Ivoire.