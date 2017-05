Vainqueurs respectifs de Rodange (2-1) et de Mondercange (4-1), Hostert et Etzella poursuivent leur mano a mano pour la troisième place en Promotion d'Honneur. Mamer s'est imposé à Sandweiler et reprend ses distances avec le barrage.

Par Christophe Nadin



Etzella, Hostert ou Wiltz. C'est probablement l'une de ces trois équipes qui montera sur le podium de la Promotion d'Honneur dans quinze jours et s'offrira une chance d'accéder à la BGL Ligue via un match d'appui.

Sandweiler n'est pas encore mathématiquement hors jeu, mais sa défaite face à Mamer a sérieusement compromis ses chances.

En danger à Mondercange après le but d'ouverture de Oliveira, Etzella a vu sa vie simplifiée lorsque le buteur a vu rouge en début du second acte. Déjà réduit à dix après l'expulsion de Zydko, Mondercange se retrouvait à neuf. Kadrija avait déjà remis ses couleurs devant avant que Smigalovic ne complète le récital offensif (4-1).

Kevin Holtz (Etzella) sous la menace de Jeff Bertemes (Mondercange).

Photo: Ben Majerus

Hostert a dû batailler un peu plus pour terrasser une équipe de Rodange déjà promue mais qui tient visiblement à être championne. Guerra a donné le but de la victoire aux Vert et Blanc quelques minutes après l'égalisation de Hornuss.

La différence de buts reste favorable à Hostert (+29) par rapport à Etzella (+21). Wiltz reste en embuscade après sa victoire sur le fil contre l'Union Mertert-Wasserbillig (1-0, 89e).



Norden a donné le dernier coup de rein nécessaire pour s'éviter toute mauvaise surprise de dernière minute. Les joueurs de Weiswampach ont rapidement distancé une équipe de Beggen déjà condamnée à la Division 1.

Bissen a lui jeté ses dernières forces dans la bataille en prenant le meilleur sur l'US Esch, promu la semaine dernière. Portal et Bacari ont fait la différence dans la première demi-heure pour permettre à l'Atert de revenir à trois points de Grevenmacher à nouveau battu et d'encore croire au barrage.



Le CSG s'est fait surprendre à domicile par une équipe du Swift qui n'a pour seul objectif que de bien finir son championnat. Grevenmacher, lui, ferait mieux de jeter un coup d'oeil dans le rétroviseur pour éviter une très mauvaise surprise de dernière minute.



Les résultats

Wiltz - Mertert-Wasserbillig 1-0



Grevenmacher - Swift 0-2



Mondercange - Etzella 1-4



Bissen - US Esch 2-1



Beggen - Norden 0-4



Rodange - Hostert 1-2



Sandweiler - Mamer 1-2

25e journée

Dimanche 14 mai à 16h

Hostert - Mondercange

Swift - Rodange

Wiltz - Grevenmacher

Mertert-Wasserbillig - Norden 02

US Esch - Sandweiler

Mamer - Beggen

Etzella - Bissen