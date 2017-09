Snobé par l’entraîneur Arno Bonvini, Edis Muhic (24 ans) a quitté Mondorf cet été pour rejoindre Grevenmacher. Une blessure tenace aux adducteurs l’a éloigné des terrains pendant de longs mois. Sa nouvelle équipe a manqué son départ et a l'obligation de relever la tête contre Rumelange. Plus facile à dire qu’à faire.

Par Vincent Lommel

27 août 2017. Une date importante pour Edis Muhovic. L’entraîneur Manuel Peixoto parti de son plein gré, Carlo Trierweiler - le T2 qui assure l’intérim - titularise le défenseur central lors du déplacement à Mamer. La défaite 3-1 n’éclipse pas son bonheur - il sera aussi au coup d’envoi des deux autres matches (Sandweiler et Wiltz mais absent lors de la rencontre inaugurale contre Kaërjéng.



«Je n’ai quasiment pas joué durant un an et demi», souligne-t-il. Des adducteurs douloureux expliquent cette mise à l’écart. Une maudite traversée du désert. «Je ne me suis pas fait opérer mais j’ai multiplié les séances chez le kinésithérapeute et je me suis astreint à d’interminables séances d’étirements. La douleur persistait. J’avais vraiment mal. Les avis des médecins divergeaient! Je me posais des questions.»



Le miracle est arrivé au mois de mai. «Je me suis rendu au sein d’une clinique privée pendant trois jours à Anvers en Belgique. Un nouveau traitement a solutionné tous mes maux.» Le soulagement est évident. «Je ne suis pas encore à cent pour cent de mes possibilités. Tout doucement, je retrouve la forme.» C’est parti pour un nouveau départ.



La Promotion d’Honneur plutôt que la BGL Ligue

Formé à Differdange 03, Edis Muhic avait rejoint Mondorf en janvier 2013. Henri Bossi était entraîneur mais il était démis de ses fonctions trois mois plus tard. Arno Bonvini, son successeur, ne comptait pas sur lui. «J’ai eu l’opportunité de disputer quelques matches et me frotter à Hadji, Karapetian ou Er Rafik. Du lourd. Mon temps de jeu fut réduit à sa plus simple expression.» Quatre ans plus tard, il devenait urgent de quitter la cité thermale.



«Henri Bossi m’a contacté pour le rejoindre à Hostert. J’ai préféré refuser sa demande et accepter celle de Manuel Peixoto à Grevenmacher. Evoluer en PH était plus adapté.» Sa longue absence justifie ce choix. «Tout à fait. Le niveau est moindre. J’ai participé à l’ensemble de la préparation. Je me sens bien», assure ce gaillard de 1,90 m sous la toise. «Je n’ai peur de personne.»

Trois défaites et un partage après quatre journées

La période des vaches grasses est révolue du côté de Grevemacher. Descendant de BGL Ligue, le club a péniblement renouvelé son bail (un étage plus bas) en écartant 2-0 le Minerva Lintgen à l’occasion d’une joute de barrage disputée au stade du Camping à Rosport. L’essentiel était acquis.



9 septembre 2017. Une leçon (défaite 6-0) de football administrée par Wiltz lui rappelle une chose: la saison 2017-2018 sera compliquée à l’instar de la précédente. Un point sur douze, deux buts inscrits, quinze concédés, le bilan est désastreux. «La situation est ingrate, inutile de s’en cacher.» Le doute plane sur les bords de la Moselle.



«L’effectif est de qualité mais il est excessivement jeune. A 24 ans, je suis un des plus âgés. Nous commettons trop d’erreurs individuelles pour prétendre forger un résultat positif.» Rumelange, Mertert/Wasserbillig et Mühlenbach sont des adversaires redoutables. «Décrocher une victoire nous lancerait. J'en suis persuadé: Grevenmacher a de la qualité à revendre et a juste besoin d’un peu de temps.» Pas trop quand même sous peine de s’enliser dans les profondeurs du classement.



Le programme de la 5e journée (dimanche 16h)

Kaërjéng - Sandweiler

Mamer - Erpeldange

Etzella - Wiltz

Grevenmacher - Rumelange

Kayl/Tétange - Mertert/Wasserbillig

Norden 02 - Mühlenbach

Swift - Canach