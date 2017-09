Avant deux matches à domicile respectivement face à Erpeldange, mercredi, et Sandweiler, dimanche prochain, l’UN Kaërjéng a, une fois de plus, fait le travail. En déplacement à Mamer, sa victoire 2-0 via Bourgeois (38e) et Poinsignon (42e) est indiscutable. La concurrence devra être forte pour l’empêcher à retrouver la BGL Ligue. Le promu Kayl-Tétange a fait douter Rumelange.

Par Vincent Lommel



Et de trois! Troisième victoire de rang pour Kaërjéng. 6-1, 4-0 et 2-0. Après Grevenmacher et Etzella, Mamer ne fut pas non plus en mesure de lui poser des problèmes. Une fois le premier but inscrit, tout devient plus facile. Le numéro, deux tombé dans la foulée, mettait fin aux illusions maméroises de créer la surprise de la journée dominicale. L’histoire se répète: marquer puis dérouler.

«Le mérite en revient aux garçons. Ils ne lâchent rien, s’entraînent avec une motivation incroyable, démontrant par a+b que la descente en PH était un accident de parcours», explique l’entraîneur Jean-Marc Klein. «L’objectif est clair. Nous parviendrons à nos fins à condition de faire preuve d’humilité. Mamer n’avait pas peur et aspirait nous mettre à terre. On a respecté cet adversaire. Dès qu’on parvient à faire sauter le verrou, nous sommes en position de force.»



Bourgeois fit sauter le verrou. Poisignon réalisa le break. La messe était dite. «Le seul reproche à adresser au groupe est son manque de réalisme dans le dernier geste. Nous aurions dû inscrire beaucoup plus que deux buts.» L’UNK en a gardé sous la pédale pour les deux prochaines échéances. La première est fixée à mercredi (19h30) et cette joute d’alignement contre Erpeldange. «A nous de ne pas tomber dans le panneau.»



Promu, le FC Erpeldange cher à Charles et Fons Leweck est lanterne rouge. Il a été victime du réveil de Canach. Mukendi (6e) et Semedo (52e) trouvèrent la faille. Etrillé 6-0 à Wiltz, Grevenmacher est en plein doute.

Kayl-Tétange a presque fait douter Rumelange

Mené 2-0 puis 3-1, Kayl-Tétange a relancé le suspense à deux reprises (2-1, 3-2). Pour rien. «Mon équipe fut spectatrice en première mi-temps, moins en seconde», explique l’entraîneur Yannick Leroy impatient d’être mercredi. «J’attends une revanche face à Wiltz.»



Etzella grâce à Gaspar (45e) et Bassing (63e) a joliment évité le piège tendu par Sandweiler (2-0). Lors d’un match indécis, Mühlenbach et le Swift ont partagé l’enjeu. Marques répliquant au coup franc de Denis Dragolovcanin (1-1). Un match nul qui ne fait les affaires de personne.

Les résultats



Wiltz - Grevenmacher 6-0

Rumelange - Kayl-Tétange 3-2

Erpeldange - Canach 0-2

Mühlenbach - Swift 1-1

Mertert-Wasserbillig - Norden 02 2-1

Sandweiler - Etzella 0-2

Mamer - Kaërjéng 0-2