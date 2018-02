La treizième journée en Promotion d’Honneur a débouché sur des surprises de taille. Les deux premiers, Kaërjéng et Rumelange, ont trouvé à qui parler respectivement face au Swift et Erpeldange. Wiltz, troisième, a également bu la tasse contre Mertert. Etzella inflige un score de forfait à Norden 02 et s’invite sur le podium. Incroyable mais vrai!



Par Vincent Lommel



Privé de Martino mais aussi de ses deux transferts du mercato, Baier et Horton, l’UN Kaërjéng entendait démarrer pied au plancher la deuxième partie de championnat. C’est manqué. Le Swift, son adversaire du jour - sans sa recrue Ivan Albanese - , n’a plus le choix pour peu qu’il croie encore décrocher la troisième place synonyme de disputer un match de barrages.



L’ouverture du score de Dauphin (31e) compliquait la tâche de l’UNK qui, sans livrer une prestation cinq étoiles, parvenait à égaliser via Alunni (56e). La dernière demi-heure dominée de la tête et des épaules et des opportunités échues à Bourgeois et N. Ewert ne lui permirent pas de décrocher une victoire. Bien au contraire, Marques, dans les arrêts de jeu (90+2) crucifia les locaux qui, dans la foulée, touchaient le poteau suite à une reprise de la tête de Noé Ewert.



«Je n’ai rien à reprocher aux joueurs qui sortent la tête haute», observe l’entraîneur Jean-Marc Klein. «Ils ont eu, durant 65% du match, la possession du ballon mais aussi les occasions pour marquer. Le Swift se présente deux fois devant notre but et marque à deux reprises. J’ai des doutes sur la validité du but du 1-2 tant Marques semble être en position de hors-jeu. Bref. On s’est fait n... La pelouse n’était pas du tout en bon état et nous aurions pu prendre la machine. C’est comme ça.»

Dans les rangs adverses, on estime avoir réussi le hold-up parfait dixit Serge Wolf. «L’état de la pelouse rendait quasiment impossible la pratique d’un beau football. On sort de trois mois à s’entraîner sur du synthétique et retrouver la "prairie" change la donne. Les ingrédients n’étaient pas réunis pour bien jouer. Ravir la totalité de l’enjeu fait plaisir mais il est hors de question de s’enflammer.»

Ce n’était pas la journée des favoris au titre, loin s’en faut. Rumelange, à domicile, en décousait avec Erpeldange. Le FC 72 alignait Léon Clément dans les buts, Marc Oberweis n’étant pas là. A 1-0 suite au but inscrit par son coéquipier Schank (35e), le gardien a détourné un penalty de Diallo (62e). C’était le tournant. Sonko et Tounkara enfoncèrent le clou (2-0, 90+5, 3-0, 90+6).



Wiltz n’en profite pas puisqu’il a sombré contre Mertert-Wasserbillig (0-3). Tout profit pour Etzella facile vainqueur de Norden 02 (5-0) et nouveau troisième du classement. La bagarre pour le maintien concerne plusieurs formations. Kayl-Tétange, Grevenmacher et Norden 02 campent sur leur position. Bonne affaire, en revanche, pour Erpeldange qui prend trois points d’avance sur le barragiste Norden 02.



Les résultats

Wiltz - Mertert-Wasserbillig 0-3

Sandweiler - Mühlenbach 2-0



Käerjéng - Swift 1-2



Etzella - Norden 02 5-0



Mamer - Canach 2-2



Rumelange - Erpeldange 0-3



Grevenmacher - Kayl-Tétange 2-2