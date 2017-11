A l'Union 05 depuis l'âge de cinq ans, Jonni Santos (21 ans) est le capitaine d'un navire à la dérive. Augusto Martins a sauté dans la brèche laissée par le départ de Yannick Leroy. Premier rendez-vous à Erpeldange. «On doit glaner les trois points», clame Jonni.

L'aventure de Yannick Leroy à la tête de l'équipe A de Kayl-Tétange aura duré sept mois et demi. Flash-back. Entraîneur des scolaires, le technicien avait accepté de relayer Esko Trubljanin démissionnaire en mars dernier - des raisons de santé expliquaient ce départ.

«La montée en Promotion d’Honneur est mon meilleur souvenir», avoue celui qui a remis son tablier après l'élimination contre Erpeldange en Coupe de Luxembourg. Un départ dicté par des raisons d'ordre privé. «Mon épouse a repris une activité professionnelle. Elle a des horaires compliqués. Avec trois enfants à charge, je ne pouvais plus pleinement assurer mon job. Vu la situation sportive (6 points sur 27), j'ai demandé au président Licina de trouver une personne capable de s'investir à 100%.» Sage décision.

Six points sur vingt-sept

Figure bien connue dans le milieu du ballon rond, Augusto Martins a accepté de relever le défi. Il a dispensé son premier entraînement mardi. «Yannick est un grand coach. Son départ a surpris tout le monde. Je ne connaissais pas son successeur contrairement à plusieurs coéquipiers qu'il a dirigés par le passé», confie Jonni Santos. «On s'est entraîné mercredi, jeudi et encore ce soir (vendredi). Le coach a parlé tactique. Il a mis le doigt sur les faiblesses du groupe tout en soulignant ses qualités. Son expérience (Schifflange, RM Hamm, Steinfort, US Esch) plaide en sa faveur. Franchement? Il va nous donner un grand coup de main, beaucoup nous apporter.»



Promu en PH, l'Union affiche un bilan comptable désastreux: un succès, trois partages, cinq défaites et la défense la plus perméable (24 buts). Sa douzième place n'est pas un hasard. «L'unique objectif est d'assurer le maintien», poursuit Jonni. «Les joueurs sont conscients du chemin à parcourir. On doit sortir la tête hors de l'eau. On y arrivera!»

Déjà des retrouvailles avec Erpeldange

Erpeldange dimanche dernier, Erpeldange ce dimanche. C'est comme ça. La coupe n'est pas le championnat. «La chance n'est guère à nos côtés depuis le début de la saison. Il faut aussi se rendre à l'évidence: on bosse bien en semaine mais le week-end nous ne parvenons pas à jouer de manière libérée, à exprimer nos qualités.»



Trop souvent, les Unionistes sont dans la réaction plutôt que dans l'action. La donne doit changer. Le dernier (et unique) succès remonte au 20 août. Il n'y a pas intérêt à cochonner le déplacement au FC 72. Pénultième et descendante, la bande à Charel Leweck compte deux longueurs de moins. «Forger une victoire est impératif.» Le rival raisonne de la même façon. Malheur au vaincu. «J'ai confiance en cette équipe qui, pour différentes raisons, n'a pas la réussite qu'elle mérite. Je crois à l'objectif maintien», dixit Yannick Leroy. Jonni Santos en prend bonne note.

