Formé au FC Metz, âgé de 24 ans, Johny Amadei a signé un contrat de deux ans et demi en faveur du FC Mondercange en janvier dernier. Après une année 2016 extrêmement compliquée, il veut se relancer. Les qualités, connues de tous, de ce milieu offensif ne demandent qu’à s’exprimer. « La balle est dans mon camp », avoue ce joueur au tempérament explosif mais qui est sur le chemin de la rédemption. Battue par Etzella, son équipe se dirige vers les barrages.



Par Vincent Lommel



Mondercange battu 1-4 contre Etzella dimanche

«Nous étions bien en place en première mi-temps. On a eu une terrible occasion avec Pierre (Piskor) à la sixième minute. Le gardien sort un réflexe étourdissant. J'ai pris mes responsabilités sur un coup franc (18e) que Grub a capté. L'exclusion de Jonathan (Zydko) est sévère (23e) - deux cartons jaunes, l'un suite à une altercation avec Holtz, l'autre pour un pied en avant. Il a commis deux fautes et doit rejoindre les vestiaires. À dix, c'est plus dur mais ça reste possible, notamment en misant sur un contre. 1-1 au repos (Oliveira 1-0 36e, Kadrija 1-1, 42e). Tout s'est écroulé à la reprise. L'arbitre sort un deuxième carton à Oliveira (47e): il est victime d'une faute et lui en adresser un pour… simulation est invraisemblable. Réduits à neuf, nous avons tenu le coup vingt minutes. Davantage, c'était impossible - Novic (70e) et Smigalovic (71e, 73e) ont déroulé. Cette défaite me reste en travers de la gorge.»



Alex Krueger sort un second carton jaune à André Oliveira pour simulation.

Photo: Ben Majerus

L'esprit tourné vers les barrages

«Mondercange pointe à la onzième place à trois et quatre points respectivement de Mamer et Mertert/Wasserbillig sauvés. On rend visite à Hostert (3e) et accueillons le Swift (7e). Réussir un 4 sur 6 serait intéressant mais ce bilan ne suffira pas pour éviter les barrages. Dans mon esprit, ils semblent inévitables. Les regrets sont à nourrir lors du match contre Mamer et ce cuisant échec 3-1 au terme d'une prestation catastrophique. Où serions-nous avec trois unités supplémentaires et aucune à Mamer? C'est trop tard.»

Des erreurs de parcours après le FC Metz

«Je suis passé par le centre de formation du FC Metz. Une très bonne expérience. J'ai beaucoup appris. Depuis mon départ, je nourris d'immenses regrets. J'ai perdu énormément. Bref. Je devais signer un contrat à l'Excelsior Virton à l'époque où Michel Renquin y était entraîneur (décembre 2009 à juin 2011). Le deal ne s'est finalement pas fait et je n'ai jamais su pourquoi. Dans mon esprit, arrêter le football était plus qu'une éventualité. J'en avais marre. J'ai serré les dents. J'ai joué à Clémency durant six mois, ensuite avec des copains à Longuyon (FRA) et à Musson (BEL). Le niveau footballistique était ce qu’il était…»

À Ethe de juillet 2014 à décembre 2015

«Ethe (BEL, P1 l'équivalent de la 5e division) m'a contacté. J'ai rejoint ce club (ambitieux) l'été 2014. Le projet était de monter. J'ai livré une excellente saison 2014-2015 sous la houlette de Sébastien Bach. Ai-je ensuite attrapé le gros cou? Ai-je fait n'importe quoi? C'est possible. Je pensais attirer des clubs plus huppés. En vain. J'ai repris en été mais nos chemins se sont séparés en décembre 2015. Mario Machado était entraîneur.»

Une année 2016 délicate

«Sans club en janvier 2016, j'ai continué à pratiquer le futsal le vendredi. À côté, je ne me suis pas vraiment entretenu. J'ai rejoint le FCJL Arlonaise en juillet. Une erreur de casting - le club avait perdu une dizaine de joueurs au mercato et, d'ailleurs, n'a pas su assurer son maintien. Dès le premier entraînement, c'était perdu d'avance. Les renforts n'apportaient rien. Je suis parti sans aucun regret au mois de décembre.»

Le choix entre Mondercange et Ettelbruck

«J'ai le sang chaud. Si on me laisse un doigt, je prends la main. Il faut être derrière moi, me pousser sinon je loupe facilement des entraînements. La donne a changé. Je me suis calmé. Christian Gérard - manager bien connu - s'occupe de mes intérêts. Il m'a remis sur la bonne voie. Je ne veux pas le décevoir. Mondercange et Etzella étaient intéressés par mes services au mercato. J'ai choisi Mondercange. Je ne connaissais pas du tout le FCM. Tout se passe très, très bien. Je m'entraîne trois fois par semaine. Je suis motivé à l'idée de retrouver le niveau qui était le mien au FC Metz. Je ne suis pas Messi, n'empêche je veux éclater en 2017-2018. Je revis. »

Encore deux ans de contrat au FCM

«J'ai signé un contrat de deux ans et demi et ce n'est pas pour y faire de la figuration. L'idée est de rester au FCM. Mes prestations sont assez encourageantes. J'estime être sur le bon chemin, j'ai besoin d'un peu de temps mais, clairement, je ne vais rien lâcher. Mes stats, par contre, sont insuffisantes. Il m'étonnerait qu'elles intéressent un club de BGL Ligue : un but et deux assists. La priorité est aux deux derniers matches de championnat et celui des barrages. Jouer en BGL Ligue est un souhait légitime.»