Le Swift ne s’affirme pas comme un candidat avoué à la montée en BGL Ligue. Le bilan de quatre points sur neuf conforte ce sentiment. A 32 ans et après une saison à maudire au F91 en 2015-2016, l’attaquant (Créteil, Colmar, Strasbourg, Paris FC, Epinal, Amnéville) veut marquer les esprits du public luxembourgeois.

Interview: Vincent Lommel

Frédéric, vous aviez quitté le F91 sur la pointe des pieds. Où avez-vous rebondi?

J’ai signé un contrat de trois ans l’été 2015. Michel Le Flochmoan était entraîneur. Il avait son équipe en tête, n’y dérogeait pas et ne voulait jamais effectuer une tournante. Se montrer aux entraînements ne servait à rien. On a réussi le doublé mais avec deux titularisations, je n’ai guère été impliqué dans les excellents résultats. Le club m’a prêté au Stade Athlétique Spinalien (Epinal) actif en National (2016-2017).

Un prêt de six mois avant un autre, cette fois à Amnéville, en janvier 2017. Pourquoi?

La naissance de mon premier enfant a changé la donne. Je souhaitais me rapprocher de ma famille, à Florange. Ceci explique cela. Tout s’est très bien passé à Amnéville où j’ai retrouvé des copains (Ney, Adler) passés par Dudelange. L’équipe jouait la montée en CFA 2. Avec 14 buts et 11 passes décisives, ma production a été encourageante. J’ai retrouvé la confiance.

Posséder des statistiques intéressantes ne vous privera pas de quitter Amnéville et signer (en prêt) au Swift…

Le transfert/prêt s’est réalisé sur le tard. Mon souhait était de rejoindre le Swift. Par le passé, je venais le voir jouer car plusieurs Français y évoluaient (San Andres, Mura, Sahin,…). Les installations sont top et le terrain est le meilleur au pays. J’étais ami avec l’entraîneur Serge Wolf (6e saison) sur les réseaux sociaux.

Après deux mois et demi, s’agit-il du bon choix? Serge Wolf compte sur vous…

L’effectif, qui est de qualité, s’appuie, majoritairement, sur des joueurs techniques. OK, on manque un peu de physique. Monsieur Wolf prône un jeu vers l’avant et je m’y retrouve.

Que retenir des trois premiers matches et un bilan comptable de quatre points sur neuf?

Bouzid manquait à l’appel contre Wiltz (2-3). C'était surtout le match de rentrée. A Rumelange, on a dominé les débats (2-1). Peu de formations iront prendre des points à Mühlenbach. Ramener un partage (1-1) me convient. Je suis ravi d'avoir inscrit mon premier but. Voilà qui va me libérer. Dans l'ensemble, je suis surpris dans le bon sens. Le niveau de la Promotion est relevé.

Le calendrier réserve deux rencontres (Mertert et Canach) à domicile. Est-ce un avantage ou un inconvénient?

Un avantage! Signer deux victoires permettrait d’accrocher le bon wagon en haut de tableau. Kaërjéng (9 sur 9) et Rumelange (9 sur 12) sont déjà partis. On n’a pas le choix. A défaut, assurer le maintien s’impose comme une évidence.

En fin de saison, vous serez libre comme l’air…

En effet. Je n’y pense pas. Mon voeu le plus cher est d’apporter ma pierre à l’édifice. Marquer est idéal pour un attaquant mais faire marquer me procure autant de plaisir.



