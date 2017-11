Contraint à partager l’enjeu face au CS Grevenmacher, Etzella cède sa troisième place à Wiltz. Claude Ottelé n’abdique pas mais est réaliste.

Par Vincent Lommel



La venue du moribond Grevenmacher constituait l’occasion rêvée pour Etzella d’empocher la totalité de l’enjeu. L’ouverture du score dès la septième minute par Julian Bidon (1-0) le mettait sur une voie royale. Le public du Deich le pensait. De royale, la voie sera funeste avec un score de parité qui s’assimile à un échec grandeur nature.



La faute à un adversaire bien en place, compact dans le secteur défensif, heureux d’avoir converti un penalty (32e) via son attaquant Amodou Abdullei qui se fit justice (1-1). On en resta là, un but partout. Après douze rencontres de compétition, l’équipe entraînée par Claude Ottele recule d’un cran et pointe à la quatrième place à une petite longueur de Wiltz, de nouveau barragiste. «Nous comptabilisons vingt-deux unités», observe le coach ettelbruckois. «C’est identique à l’an passé à pareille époque. Il reste un match pour faire mieux.»



Joel Magalhaes à la relance. Malheureusement pour le capitaine ettelbruckois, Amodou Abdoullei et le CSG ont ramené un point du Deich.

Photo: Michel Dell'Aiera

L’adversaire à mettre à terre sera Norden 02 en perdition. «Une rencontre difficile comme toutes celles en Promotion d’Honneur.» Etzella a tout intérêt à bien la négocier pour passer de bonnes fêtes. Et encore. «Je ne suis pas satisfait de notre bilan comptable. Nous devrions compter quatre, cinq, six points supplémentaires. On est trop irrégulier.» Par rapport à novembre 2016, Etzella a perdu sa défense de fer.

«Nous encaissons plus. La tactique est davantage tournée vers l'offensive mais çà ne veut pas dire charrette. Les adversaires jouent assez bas, ce qui est fait pour nous poser des problèmes.» Le duel face au CSG illustre à merveille cette impuissance à se créer des occasions. «La dernière passe n’arrive pas.» L’avant-dernière trop rarement. «Nous construisons le jeu, ce qui est de nature à me satisfaire. Par contre, les garçons n’effectuent pas les bons choix, les bonnes courses aux moments opportuns. Tout se passe dans les têtes.»

Des lacunes absentes à Kaërjéng comme à Rumelange efficaces en zone de finition. «Revenir au classement (-9) sur ce duo sera compliqué. On verra.» Remplaçant Kevin Holtz n'a pas fait la différence lors de sa montée au jeu. «L’installer sur le banc est un choix. Il a même déjà été écarté du noyau.» Autrement dit, le milieu de terrain n’en fait pas assez aux entraînements.



Pour rappel, le troisième siège permet de disputer les barrages. Un honneur que Wiltz ne veut, en aucun cas, manquer. Le Swift (5e) et Canach (6e) n’ont pas abdiqué mais ces formations manquent de régularité pour prétendre bagarrer pour la montée. Ce duo, comme par hasard, a courbé l’échine respectivement à Sandweiler et Wiltz. Révélateur de leurs limites.



La venue d’Augusto Martins à Kayl-Tétange n’a pas permis d’arrêter la spirale négative. Le promu est lanterne rouge avec deux longueurs de retard sur Grevenmacher, treizième et pénultième. Un certain Grevemacher - Kayl/Tétange est programmé dimanche prochain. Malheur au vaincu. Erpeldange, douzième, a ramené un bon point de Mertert/Wasserbillig.

Le point

Mertert-Wasserbillig - Erpeldange 1-1

Rumelange - Muhlenbach 2-1

Wiltz - Canach 10-0

Sandweiler - Swift 3-2

Etzella - Grevenmacher 1-1

Käerjéng - Kayl/Tétange 4-1

Mamer - Norden 4-2

Le classement

1. Käerjéng 31 points

2. Rumelange 31

3. Wiltz 23

4. Etzella 22

5. Swift 18

6. Canach 16

7. Mamer 15

8. Mühlenbach 15

9. Sandweiler 15

10. Mertert-Wasserbillig 15

11. Norden 02 11

12. Erpeldange 11

13. Grevenmacher 8

14. Kayl-Tétange 6

La 11e journée: le dimanche 3 décembre à 16h

Rumelange - Erpeldange

Wiltz - Mertert-Wasserbillig

Sandweiler - Mühlenbach

Mamer - Canach

Käerjéng - Swift

Etzella - Norden 02

Grevenmacher - Kayl-Tétange