De retour à Mühlenbach l'été 2016, Denis Dragolovcanin (26 ans) a quasiment passé la totalité du deuxième tour à l'infirmerie. Le solide attaquant a inscrit l'unique but face à Mertert/Wasserbillig dimanche. «Marquer n'est pas le plus important. Faire marquer me va très bien. On a l'effectif pour assurer le maintien», lâche-t-il. Gare au déplacement à Erpeldange!

Par Vincent Lommel



Être titulaire, trouver le chemin du but après une longue traversée du désert, contribuer à la prise des trois premiers points en championnat, Denis Dragolovcanin devait se pincer pour ne pas rêver. Il vécut un dimanche de rêve. C’était le 19 août dernier.



Mertert/Wasserbillig, «une formation costaude, physique, présente dans les duels» l’apprit à ses dépens. «Après une saison faite de hauts et de bas à Strassen, j’ai décidé de revenir au FC Blue Boys qui évoluait en D1 série 2», explique-t-il. «Je m'étais disputé avec l’entraîneur de l’UNA, Patrick Grettnich. Le mieux était de m’en aller.»

Deux étages plus bas (BGL - D1) , l’attaquant fera parler la poudre. «Je connaissais le club pour y avoir déjà joué (2013-2015). Ce fut une superbe saison avec une seule défaite. Malheureusement, une blessure m’obligea à ronger mon frein. J’ai, seulement, joué deux matches de février à mai.»

Ses coéquipiers firent le job. Le titre de champion en poche, l’entraîneur Hasib Selimovic préféra prendre du recul. Paulo Gomes (ex-Sandweiler, RM Hamm Benfica, Pétange et Beggen) a pris le relais. «Un excellent choix», poursuit Denis. «Tous les entraînements de monsieur Gomes se font avec ballon. Il est adepte d’un jeu léché, ce sans négliger la tactique et le physique. On court beaucoup… mais avec le ballon.»



Plusieurs absents de marque

Qui dit journée inaugurale dit saut dans l’inconnu. Sans peur ni crainte, Mühlenbach a mis à terre Mertert/Wasserbillig. Une entame réussie. «Côté gauche, Hodzic m’a adressé un long ballon. Je l’ai récupéré et je suis parti au but. J’ai dribblé le gardien.» 1-0 balle au centre. Score final.



Pourtant Cosic, R. Erragui, Hot et Tutic sont «out». Martins n’est pas à 100% alors qu’Assekour (remplaçant) traîne une blessure au genou. Voilà qui fait beaucoup. «Tous sont des éléments importants, des titulaires en puissance. Quant à moi, après une longue absence, je suis revanchard. J'ai faim de football.» Le comité a bien travaillé dans les coulisses. «Le groupe est de grande qualité. Il est capable, largement même, de reconduire son bail.»



Motivation maximale



Les connaisseurs ne redoutent pas un seul instant le scénario catastrophe pour le FCBBMS. Ils le voient même comme une possible «surprise». Denis Dragolovcanin opine du bonnet, lui qui ne fait pas une fixette sur le classement des buteurs.



«Je marque? Tant mieux sinon ce n’est pas grave. Je suis au service du collectif. Servir un coéquipier mieux placé ne me pose aucun problème.» Erpeldange, Swift et Canach (mercredi 13 septembre) sont les prochains adversaires. «Le niveau de la série est costaud. À condition d’afficher une motivation hors normes et une envie de gagner chaque match, on assurera le maintien.»



Confirmer est le plus difficile.

Deuxième journée dimanche à 16h

Wiltz - Norden 02

Erpeldange - Muhlenbach

Mertert/Wasserbillig - Canach

Rumelange - Swift

Sandweiler - Kayl/Tétange

Mamer - Grevenmacher

Kaërjéng - Etzella