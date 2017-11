Plus personne ne s'offusque de le voir végéter dans les profondeurs du classement de Promotion d'Honneur. Le CS Grevenmacher a pourtant longtemps joué les premiers rôles parmi l'élite. Se sortira-t-il une nouvelle fois de l'ornière?

Par Christophe Nadin



La situation est grave, mais pas désespérée. Avec sept points après onze journées, Grevenmacher occupe l'avant-dernière place du classement à trois et quatre unités des barragistes, à cinq du maintien.

On s'en formalise à peine tant l'étoile du club mosellan a pâli ces derniers mois. Il s'agit pourtant de l'un des poids lourds du début de ce siècle au pays. Pas tant en terme de palmarès, mais surtout de places d'honneur.

Les Mosellans ont compté sur l'échiquier luxembourgeois et leurs épopées européennes ne sont pas passées inaperçues. Aujourd'hui, l'univers a bien changé. Le champion national de 2003 se bat pour sa survie dans une Promotion d'Honneur moins clivante que la saison dernière dans sa partie inférieure.



«Bons entraînements»

Kayl-Tétange n'a pas un profil «à la Beggen», Erpeldange et Norden ne sont pas des écueils insurmontables, mais les deux sièges éjectables et les deux places de barragistes réduisent considérablement la marge de manœuvre. Le club mosellan a d'ailleurs sauvé sa peau la saison dernière grâce à un match d'appui remporté contre Lintgen.

Les feux sont donc à l'orange. L'atmosphère, elle, n'est pas encore viciée par cette situation préoccupante. «Les entraînements sont bons», affirme Herbert Herres. Le directeur sportif connaît le CSG comme sa poche pour l'avoir entraîné. Il affiche son optimisme et détaille les manquements actuels. «On va se maintenir, mais l'équipe est jeune. On a besoin de gagner un ou deux matches et d'un peu plus de régularité. Les matches nuls, ça ne fait avancer personne.»

Le technicien allemand fait avec les moyens du bord. Il loue les qualités de l'entraîneur Carlo Trierweiler mais recruterait volontiers deux éléments d'expérience à la trêve dont un milieu et un garçon encore plus offensif. L'argent reste le nerf de la guerre et n'est pas étranger à la situation précaire dans lequel se trouve le quadruple vainqueur de la Coupe de Luxembourg.

Les événements de début de saison n'ont pas non plus servi les intérêts des Mosellans. Dariusz Bryski s'est fait les croisés, Florian Gaspar l'a imité quelques semaines plus tard. C'est tout de suite un paquet d'expérience qui part en fumée.



Erik Michels slalome entre deux joueurs de Sandweiler lors du seul match nul (0-0) de cette première partie de saison.

Photo: Yann Hellers

Sabotic de retour

La poisse a aussi poursuivi l'un des doyens du groupe. Venu faire une dernière pige avant de raccrocher, Ernad Sabotic n'a dû se contenter que d'un match et quelques minutes. «J'ai joué la première rencontre puis mon genou droit a lâché.» Le temps de la convalescence et c'est un claquage qui écartait le milieu de terrain pour plusieurs matches.

Revenu à la surface dimanche dernier, l'ancien international est très lucide dans son analyse. «Tu ne peux pas être satisfait avec un tel bilan. Oui, l'équipe est jeune et il faut avoir de la patience. Mais dans notre situation, c'est compliqué d'en avoir.»

Ernad Sabotic ne pointe pas en particulier les lacunes d'un secteur de jeu, mais s'attarde sur la physionomie des matches. «Je me demande si on a mené une seule fois. Et quand tu te retrouves derrière ton adversaire, c'est plus difficile de défendre. Surtout avec des jeunes. On ne baisse pas les bras. On a le potentiel pour se maintenir.»



Avant un périlleux déplacement à Ettelbruck, Grevenmacher a fait ses comptes. Il a perdu cinq matches par un seul but d'écart et n'a pris que deux fessées depuis le début de saison, à Wiltz (0-4) et contre Käerjéng (1-6).

Les raisons d'espérer ne sont donc pas des chimères et l'assemblée générale de ce milieu de semaine n'est peut-être qu'un repère symbolique. Elle pourrait servir de balise pour un nouveau départ.

