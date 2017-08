Coup de projecteur sur la nouvelle recrue du FC72 Erpeldange: Alimameh dit Ali Sonko, passé par la France et la Belgique, avant de débarquer dans le nord du Luxembourg. Itinéraire d’un footballeur de 25 ans qui est arrivé plein d’ambitions.

Par Thibaut Goetz



Ali Sonko est l'une des curiosités du mercato d'Erpeldange alors que le club fait son retour en Promotion d'Honneur après un an de purgatoire en Division 1. Le franco-gambien a fait son arrivée il y a un mois au Luxembourg et a été ravi de trouver au FC72 une ambiance qui a facilité son intégration. «Charles (Leweck) m'a mis à l'aise et les autres joueurs aussi, je me plais dans cette équipe. C'est très familial, je ne m'attendais pas du tout à cela.» Autre point positif, les bonnes sensations sont déjà là, et Ali Sonko a des fourmis dans les jambes. «On a joué contre Strassen en amical, on a gagné 2-1 et j'ai marqué un but, et puis j'ai mis quatre buts aussi dans un autre match amical.»



Arrivé en France à l'âge de sept ans, cet attaquant polyvalent affiche un parcours qui fut loin d'être un long fleuve tranquille, partagé entre France et Belgique. «J'ai joué deux ans en CFA2 à l'AS Marck et ensuite j'ai rejoint la D3 belge à Ath où je suis resté un an et demi. Après, j'ai signé à Villeneuve d'Ascq avant de rejoindre Erpeldange. Un agent m'a contacté pour me dire que le club cherchait un attaquant. J'ai parlé avec le coach, il a tout de suite été très intéressé et j'ai signé. En tout cas, je suis venu pour me faire remarquer», poursuit l'attaquant au sujet des raisons qui l'ont poussé à délaisser les clubs français ou belges pour le Luxembourg.

Convoqué pour la première fois avec les «Scorpions»

Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, après avoir trouvé un nouveau club, Ali Sonko a été retenu pour la première fois par le sélectionneur gambien (Sang Ndong) pour participer aux prochains matches de son pays, 167e nation mondiale. «Il y avait déjà eu des contacts quand je jouais en Belgique, et puis on m'a appelé il y a quelques jours pour me dire que j'étais sélectionné. C'est une fierté de jouer pour son pays, ce n'est que du bonheur, ça n'a pas de prix», jubile le néo-international.

Encore un petit poucet sur le continent africain, la Gambie sort peu à peu de l'anonymat footballistique, avec des joueurs évoluant en Belgique et en Suisse. «Il y a des bons joueurs mais ça coince encore un petit peu, on va voir ce que ça donne avec le nouvel entraîneur. J'ai été contacté par son adjoint et c'est quelque chose qu'on ne refuse pas.»



La Gambie, plus petit pays d'Afrique continentale et quasiment entièrement enclavée dans le Sénégal, vient de se trouver un nouvel ambassadeur au Grand-Duché.