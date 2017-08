Costaude, la Promotion d’Honneur l’était déjà en 2016-2017. Avec l’arrivée de trois clubs de BGL Ligue, Canach, Kaërjéng et Rumelange, le niveau sera, une fois encore, très relevé. Bien malin celui qui pourrait donner avec certitude les noms des futurs montants. En plus du trio de relégués, Etzella et Wiltz ont de la suite dans les idées. La bagarre promet d'être terrible.

Par Vincent Lommel

Canach: «Le bon choix avec Georges Menster»

On ne quitte pas la BGL Ligue avec le sourire au coin des lèvres. La Jeunesse est de retour en Promotion d’Honneur avec la ferme intention de repartir du bon pied. «Nous voulions absolument un entraîneur grand-ducal», explique le président, Paul Trierweiler. «Il faut apprendre à vivre sans Patrick (Maurer). Georges (Menster) est la personne toute indiquée. Il possède les compétences requises pour effectuer de l’excellent travail.» Le noyau a subi une cure de jouvence. «Les Maurer, Rauen, Thiel, Kirsch et les autres auront, plus que jamais, l’occasion de se montrer. Ils auront la vie plus facile en PH qu'en BGL Ligue.» Le souhait est de jouer le haut du tableau, mais sans se mettre martel en tête. Le chantier (nouveaux terrain, vestiaires et cafétéria) doit être un coup de boost pour l'équipe, un sacré adjuvant moral. Pour aller au bout de ses idées?

UN Käerjéng: «Toujours être à 100%»

L’heure est au travail à l’UNK 97. «Les joueurs sont au courant, et parfaitement conscients de l’ampleur de la tâche», commente Jean-Marie Klein, le successeur de Dan Theis à la barre de l'équipe rouge et bleue. «Il faudra bosser, bosser, bosser, ne pas rechigner à faire des sacrifices, pour répondre aux attentes. Cet été, ce ne fut pas les grandes vacances, comme par le passé: j’ai pu compter sur un groupe au grand complet en préparation.» Poinsignon, Camerling, Martino, Skrijelj, entre autres, doivent apporter une plus-value. «J’ai un beau cadre, bien étoffé. Je ne le nie pas, mais ce n’est pas tout», poursuit l’entraîneur. «Le football a ses propres règles. Il faudra être au maximum de ses possibilités chaque week-end. Si on tombe dans la facilité, le pire est à craindre. Comme plusieurs équipes, notre souhait est de monter.»

US Rumelange: «On doit (re)monter»

L’entraîneur Christian Joachim parti sur la pointe des pieds, la descente actée en guise de cadeau d’adieu, l’USR a jeté son dévolu sur Sven Loscheider (31 ans). Celui-ci a préféré quitter Aspelt, pourtant promu en Division 1. «Le comité rumelangeois m’a contacté. Le challenge, qui est de terminer parmi les deux premiers, est excitant. Je ne pouvais pas refuser.» Avec Dan Del Col (32 ans) comme adjoint, et Jérôme Winckel (31 ans) en tant qu'entraîneur des gardiens, le staff rumelangeois étonne par sa jeunesse. Le pari est audacieux. «Inacio Cabral et Mokrani sont partis, mais je reste serein. Ce sera aux autres de prendre le relais. Mon effectif est équilibré, et suffisamment fort pour assurer la montée en fin de saison.» Les Bleus clament haut et fort leurs ambitions. «C’est légitime», conclut Loscheider.

Etzella: «Une place sur le podium»

Intraitable lors du premier tour la saison passée, Etzella a fini par rentrer dans le rang en cours de championnat. «Après la descente en mai 2016, le souhait était d’abord de reconstruire. Retrouver la BGL Ligue n’était pas prioritaire», rappelle le président, Tun di Bari. La campagne 2016-2017, qui fut satisfaisante, a permis d’apprendre le métier, d’emmagasiner de l’expérience. Il reste à mettre un coup d’accélérateur pour revoir ses ambitions à la hausse et, par exemple, prétendre à une place sur le podium, synonyme de montée directe, ou, à tout le moins, de barrage. «Les garçons doivent les transposer sur le terrain.» Zwick, Arnold (tous deux Union Titus Pétange) et Gaspar (Union Mertert-Wasserbillig), soit un défenseur, un milieu et un attaquant, feront le bonheur de Claude Ottelé. Rodange et Hostert surprennent agréablement au sein de l’élite en ce début de championnat de BGL Ligue. «Ils sont des exemples à suivre», selon le président. La BGL, c’est tout droit pour Etzella.

Tun di Bari, le président d'Etzella le dit: «Hostert et Rodange sont des exemples à suivre»

Photo: Ben Majerus

FC Wiltz: «Être à la hauteur»

Comme Etzella, comme le Swift, comme Grevenmacher, comme Mondercange - descendant en D1 -, Wiltz aspirait à jouer un rôle en vue lors du défunt championnat de PH. Ce fut le cas... par intermittences. Un manque de régularité n'a pas permis au club de la Cité des Genêts d’aller au bout du rêve. Le coach, Dan Huet relativise: «Mon équipe a montré qu’elle avait le niveau, qu’elle savait jouer au football, et surtout, qu’elle n’était pas inférieure à ses concurrents. Elle devra, je l’accorde, être meilleure cette année pour prétendre briguer une place dans le Top 3.» Un objectif réaliste. Plusieurs départs (Cosic, les frères Evertz, Mujkic, Okenna) ont été enregistrés. «Nul n’est indispensable. On a cherché à ajuster du mieux possible. Le noyau a gagné en qualité. Sa mentalité est irréprochable», raconte Huet. Le FCW 71 ne cracherait pas sur la montée.