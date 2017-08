Loin des sables mouvants du bas de classement, mais sans doute aussi à distance respectable de la bousculade pour une place dans l'ascenseur vers la BGL Ligue, Sandweiler, le Swift, Mamer et l'Union Mertert-Wasserbillig s'apprêtent à vivre une saison tranquille, lovés bien au chaud dans le ventre creux de la PH.

Par Vincent Lommel



US Sandweiler: «Beaucoup de départs chaque saison»







En proie à des difficultés financières il y a deux ans, Sandweiler s'était félicité de recevoir un apport d’argent frais, notamment de son président d'honneur. Vingt-quatre mois plus tard, la politique sportive demeure inchangée. L'USS ressemble à un hall de gare.







«La situation est compliquée», souligne le mentor Vitor Pereira. «Il y a eu, une fois de plus, une vague de départs. Dans l'ensemble, on a réussi à les compenser, notamment en attirant des anciens qui ont du métier. N'empêche, je dois reconstruire.»





En place depuis cinq ans, Pereira aspirerait à passer un cap. Mais la régularité n'est pas le point fort de sa formation. «En effet. Je voudrais la voir s’installer en haut du classement.» Au travail!



FC Mamer: «Un groupe plus fort»

Figure emblématique du FCM 32, Andrea Fiorani n'est pas un doux rêveur. Il s'étonne des rumeurs. «Mamer serait un candidat à la descente? Laissez moi rire!» Le premier tour de la saison 2016-2017 s'avéra catastrophique, au contraire du deuxième, lui d’excellente facture.



L'histoire repassera-t-elle les plats à Mamer? «Il ne faudra s'étonner de rien, car je dois composer avec huit "vacanciers"», râle Fiorani. Sur le papier, l'effectif est intrinsèquement plus fort que celui de l'année passée. Duracak et Desevic sont partis, alors que Lehnen et Teixeira débarquent tous deux du Progrès. La balance est donc en équilibre, si pas... davantage.



Le grand (1,97m) Dango (venu de Givry, en Belgique) est revanchard. «C'est un monstre physique, et un très bon attaquant», dit de lui Fiorani. Inconnu du grand public, Touré pourrait être la surprise du chef - il attend ses papiers et n'est pas encore qualifié. «Il a effectué des tests à la Jeunesse et au RFCUL. Ce garçon est très fort», conclut le technicien mamérois.



Andrea Fiorani: «Mamer serait un candidat à la descente? Laissez moi rire!»

Photo: Ben Majerus

Swift: «Avoir de l'humilité»

Ex-pensionnaire traditionnel de BGL Ligue, le Swift n'ambitionne pas y retourner trop vite. «Il n'y a aucune obligation. L'élite est un autre monde», souffle l'entraîneur, Serge Wolf. «Mon groupe a pas mal changé à l'intersaison (11 départs, 11 arrivées, ndlr). Il est complet à tous les postes, et assez homogène. Mais c'est une obligation pour moi de rester humble. Car, rivaliser avec les candidats à la montée, qui sont nombreux, ne sera pas chose facile. Le niveau de la PH est relevé. Le souhait est de livrer une belle campagne.»



À défaut du podium, le club du Holleschbierg signerait des deux mains pour une place dans le Top 5. «Oui. On a retenu nos erreurs de la saison 2016-2017. L'effectif était trop court, ce qui nous fut préjudiciable pour pouvoir prétendre jouer le haut du tableau», conclut Serge Wolf.

U. Mertert-Wasserbillig: «Je ne doute pas du maintien»





Promu en terrassant Erpeldange en match de barrage en mai 2016, l'Union Mertert-Wasserbillig s’est rapidement adaptée aux exigences de la PH. A aucun moment, le club n’a vécu une campagne 2016-2017 stressante. Le départ à Etzella de Jesus Gaspar est compensé par «la venue de plusieurs jeunes joueurs ambitieux», confie l'attaquant Alex Pott, lui-même débarqué de Rosport en janvier dernier.







L'entraîneur allemand Marcus Weiss - démis de ses fonctions à Grevenmacher en septembre 2016 - s'appuie sur un groupe de qualité. Pott fait remarquer: «Le souhait est de gagner en régularité, cesser d'alterner les hauts et les bas. Prenons des points le plus vite possible, et alors, poursuivre l’aventure en Promotion d'Honneur ne fera, selon moi, aucun doute… à condition d’être épargnés par les blessures.»