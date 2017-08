Les trois promus en Promotion d'Honneur, Muhlenbach, Erpeldange et Kayl-Tétange chercheront à se rassurer le plus rapidement possible. Norden et Grevenmacher avanceront aussi à pas feutrés dans une compétition qui s'ouvre dimanche.

Par Vincent Lommel

Erpeldange: «Une belle petite équipe»

Le purgatoire en D1 a duré une saison. Pas davantage. Le retour d'Erpeldange en PH était attendu. «Après une descente (défaite en match de barrage contre Mertert-Wasserbillig), le club devait se repositionner. Le dire est une chose, le faire une autre. On a répondu aux attentes», se félicite Fons Leweck. «Charel (Leweck) prend du recul comme joueur. Il dispose d'une belle petite équipe. Il donne la chance aux jeunes qui, clairement, devront montrer ce qu'ils ont dans le ventre un étage plus haut.»

Six garçons du noyau A sont du cru. «Les supporters s'identifient ainsi au FCE, c'était une priorité du comité.» Erpeldange veut surprendre dans le bon sens. «D'abord prendre les points nécessaires pour assurer le maintien, ensuite viser le ventre mou et/ou embêter les meilleurs.»



Grevenmacher: «Toujours en phase de reconstruction»

La grande époque du CSG est révolue, du moins pour le moment. Obligé de passer par les barrages pour éviter le scénario catastrophe à la fin mai, le club du président Steve Steffen ne rêve pas (encore) de la BGL Ligue. «Nous essayons de faire du mieux possible avec les moyens financiers mis à disposition. Le club est en phase de reconstruction», souligne Manuel Peixoto contraint de se séparer de plusieurs forces offensives (Besart, Bonet), ce qui le chagrine.



L'arrivée de huit nouveaux renforts demande du temps à l'entraîneur français. La mayonnaise doit prendre. «Certains joueurs ont été transférés sur le tard et, logiquement, ils sont en retard dans la préparation. Tâchons de vivre une saison plus tranquille que la précédente. Il y a des clients dans la course au maintien.»

Manuel Peixoto devra faire preuve de patience sur le banc de Grevenmacher.

Photo: Ben Majerus

Kayl-Tétange: «Le départ d'Aderito est un coup dur»

Elu homme du match lors du probant succès 2-1 contre Mondercange synonyme de montée en PH, l’attaquant Aderito dos Reis (37 ans) a quitté le club cet été. «Il n'en avait pas spécialement envie. Le club d'Ehnen lui a trouvé un travail, ce qui était prioritaire», remarque l'entraîneur Yannick Leroy. «Je vais conserver un système à coup sûr tourné vers l'offensive mais le style va changer.»



Le coach n'a pas le choix. «Aderito savait conserver le ballon. Je n'ai plus le même profil au sein du noyau. Les attaquants devront accomplir leur tâche défensive.» Faute de pouvoir développer un jeu technique, le promu misera sur un collectif sans aucune faille pour assurer sa pérennité en PH. «Faire plus sera impossible. Nous serons à la bagarre chaque dimanche.»

Muhlenbach: «Se stabiliser»

Après une expérience compliquée comme entraîneur de l'Avenir Beggen - le club est descendu en D1 -, Paulo Gomes est de retour aux affaires. Direction Mühlenbach que plusieurs observateurs voient comme un trouble-fête. Info? Intox? Le promu prône le calme. «L'objectif est d'assurer le maintien. Ensuite, se stabiliser à cet échelon», explique le coach. «On a beaucoup travaillé pour avoir des renforts de qualité.»



Pêle-mêle, Assekour, Sène, Cheriak, Cosic, Portela et Martins arrivent avec de l'ambition à revendre. Les noms ne font pas les résultats. «Plusieurs n'ont pas ou si peu joué la saison passée. Ils sont revanchards. Ils ont quelque chose à prouver. Je suis amplement satisfait du cadre mis à ma disposition.» Il reste à le démontrer sur le terrain.



Norden: «Pas facile de remplacer Sully»

Petit club de village aux moyens limités, Norden 02 Weiswampach-Hupperdange se félicite de commencer une quatrième campagne de rang en PH. L'exploit est déjà considérable. «Je m'attends à ce qu'elle soit la plus compliquée de toutes», assure Jean-Claude Freichel. Après le gardien international Schon en 2016, l’attaquant Sully s'est fait la malle.



«Compenser deux départs de cette envergure en douze mois à peine est très, très difficile.» On connaissait l'impact au sein du vestiaire de Ralph Schon, celui de Théo Sully dans le secteur offensif est, lui aussi, considérable. «Son gabarit, sa vitesse vont nous manquer. Norden basait son jeu sur lui. Désormais, il va reposer sur les épaules de plusieurs garçons.» Yassine Knis (ex-Virton via Hostert), revanchard, sera l’un d’eux.