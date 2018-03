Le Luxembourg a franchi dans la douleur le premier des quatre écueils qui se dresse sur la route de la Ligue des Nations. Le roc maltais s'est fissuré en fin de match grâce notamment à un banc performant. Le chantier reste cependant colossal.

Promesses de printemps, travaux d'été

Daniel Da Mota et Maurice Deville étaient les deux derniers joueurs sortis du banc à avoir donné la victoire au Luxembourg. Ils se sont associés mardi.

Une victoire seulement symbolique?

NON. - On a dû dépoussiérer les archives pour trouver la trace d'une victoire à l'extérieur de la sélection grand-ducale. Il faut remonter au 10 septembre 2008 et un succès en Suisse. S'en est suivi une série de 35 matches sans victoire. On ne bradera donc pas la performance de ce mardi soir même si le caractère amical de la rencontre ne lui confère qu'un aspect anecdotique et qu'il dissimule sous son vernis une tonne d'aspérités qu'on ne gommera pas en un jour. Ce succès acquis dans la douleur peut avoir un effet libératoire. Les Lions Rouges ont remis cent fois plutôt qu'une l'ouvrage sur le métier. Leur patience a été récompensée. Une vertu qui pourrait rendre de fiers services dans une Ligue des Nations censée niveler les valeurs.

Le Luxembourg a-t-il les armes pour faire le jeu?

OUI. - La mue ne va pas s'opérer en un match ni peut-être en quatre, mais il fallait bien poser un acte fondateur. Malte s'est piqué au jeu sans qu'on lui demande. Bloc bas, timides tentatives de contre: la victime n'était pas consentante, mais pas assez revêche. On s'en souviendra à Saint-Marin. Peut-être moins face à la Moldavie qui risque de présenter un visage moins avenant. Qu'importe, le Luxembourg s'est fait les dents et a appris comment percer un coffre-fort. Parfois avec maladresse, souvent sans vice. Vincent Thill et Gerson Rodrigues ont le profil de l'emploi. Il reste à Luc Holtz à rendre plus harmonieux ce rassemblement de talents et à travailler la finition dans les 16 mètres adverses, point noir de la soirée de mardi.

Le soulagement dans les arrêts de jeu. Photo: Dominico Aquilino

Le banc, nouvel atout des Lions Rouges?

OUI ET NON. - Ce n'est pas tous les ans qu'un joueur sort du banc pour faire la différence en sélection. Encore moins deux joueurs... Le duo Deville-Da Mota a pourtant fait sauter le verrou maltais dans les arrêts de jeu. Clin d'oeil à l'Histoire, les deux derniers joueurs non-titulaires et décisifs s'appellent Deville et Da Mota. Le premier a inscrit deux buts face à la Macédoine en 2012 (2-1), le second avait envoyé la Slovaquie au tapis un an plus tôt (2-1). Luc Holtz a donc eu le flair pour lancer les deux garçons. En même temps, il n'avait guère d'autres choix en attendant le retour de Joachim. Alors oui, le banc luxembourgeois se garnit et offre des alternatives intéressantes. Non, il ne faudrait pas une épidémie de blessures des joueurs offensifs sous peine de gros soucis.

La marge de progression est-elle grande?

OUI. - Bien plus que ça encore. L'euphorie a masqué les lacunes mais le Luxembourg n'a pas fait un grand match mardi. Il s'est collé à l'atelier construction avec le zèle d'un apprenti assoifé de réussite mais dont le manque de pratique était criant. Rien de plus normal. Le nouveau système (3-4-3) proposé par Luc Holtz mettra du temps à entrer dans les têtes. La jeunesse de la sélection luxembourgeoise est un atout. Elle vient aussi rappeler que si prometteurs soient-ils, Leandro Barreiro et Vincent Thill ne reproduiront pas à chaque sortie la même prestation que mardi. C'est à partir de cette hypothèse qu'il faut construire la prochaine campagne. La fragilité ne rend-t-elle pas une femme encore plus séduisante?