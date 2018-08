Un nouvel exercice de funambule attend le Progrès ce jeudi face aux Russes d'Oufa à partir de 17h à Oberkorn. Le vice-champion du Luxembourg doit trouver l'équilibre entre bien défendre et inscrire un but pour un nouvel exploit. Le dosage parfait.

Sport 3 min.

Progrès: une opération chirurgicale pour prolonger le rêve

Christophe NADIN Un nouvel exercice de funambule attend le Progrès ce jeudi face aux Russes d'Oufa à partir de 17h à Oberkorn. Le vice-champion du Luxembourg doit trouver l'équilibre entre bien défendre et inscrire un but pour un nouvel exploit. Le dosage parfait.

Le Progrès explore les tours européens et les cas de figure. Jamais encore le club de Niederkorn n'avait été battu un but à deux à l'extérieur dans un match aller sur la scène continentale.

Le voilà donc confronté à cette situation somme toute banale et très proche de celle qui s'est présentée il y a quinze jours au retour de Budapest (0-1). A un détail près: inscrire un but sans en encaisser suffirait à ouvrir les portes du tour de barrage.

Autrement dit, c'est un exercice de haute voltige qui attend le commando jaune et noir car avec tout le respect que l'on doit à Kabala et Honved, le FC Oufa présente plus d'arguments pour briser l'élan du club luxembourgeois. «Je refuse de comparer les adversaires. Oui, Oufa a une belle défense. Oui, c'est athlétique, mais on a montré que l'on disposait des armes pour les secouer», affirmait Paolo Amodio ce mercredi en conférence de presse.

Le défenseur latéral gauche, Jordan Gobron, reconnaissait «s'être fait bouger en première période, mais on a bien rectifié le tir».

Amodio n'a pas apprécié le trop grand respect témoigné à l'adversaire lors des premières minutes. «La seconde période m'a plu. C'est avec cet état d'esprit que l'on doit aborder ce match retour.»



Sans Mutsch ni Matias

Il reste à voir par quel bout le Progrès va attaquer ce troisième tour retour. «On ne va pas attaquer comme des fous», s'est contenté de dire l'ancien international. Une observation que l'on prend au conditionnel. Niederkorn avait pris le Honved à la gorge pour l'obliger à sortir de sa coquille il y a quinze jours.

On miserait bien quelques roubles sur un pareil scénario. Oufa s'est entouré de beaucoup moins de précaution que le Progrès pour négocier son voyage. Les Russes sont arrivés ce mercredi en toute décontraction après avoir essuyé un revers en championnat lundi dernier contre Krasnodar (0-1).

Exploiter un temps fort en début de match pour les placer dos au mur est une idée qui fait son chemin. Amodio devra se passer de Matias, blessé sur le deuxième but, opéré à la main ce mardi et absent plusieurs semaines et de Mutsch, suspendu. «Mario a sorti un gros match à l'aller. En particulier en seconde période. Il a fait la musique avec Oli Thill. Mais j'ai un groupe assez large.»

L'option Karayer semble tenir la route devant la défense, même si Vogel et Ramdedovic, de retour dans le groupe, présentent aussi le profil de l'emploi. Derrière, on voit mal comment Ferino ne retrouverait pas sa place en charnière au côté de Hall. Sa rentrée pleine de pugnacité en Russie plaide en sa faveur.

Ménagé à l'aller en raison d'une petite pointe ressentie, S. Thill devrait aussi retrouver un onze de départ qui devrait ressembler à un 4-1-4-1.



Le Progrès a déjà réécrit son histoire. Ce jeudi, il veut ouvrir un livre d'or que les joueurs des Rangers pourraient signer dans 15 jours s'ils distancent Maribor.

Le cadre: Flauss, Schinker; Bastos, de Almeida, Ferino, Françoise, Gobron, Hall, Ikene, Karapetian, Karayer, Kerger, Martins, Ramdedovic, Soares, Teles, O. Thill, S. Thill, Torres, Vogel.

Absents: Matias (opéré à la main), Mutsch (suspendu) et Schneider (convalescent).

Arbitres: Manuel Schüttengruber, Roland Brandner, Robert Steinacher (AUT).