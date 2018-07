La victoire du Progrès à Qabala deux buts à rien autorise le vice-champion du Luxembourg à envisager sereinement une qualification pour le tour suivant. Il faudra pourtant faire abstraction de cet avantage au coup d'envoi ce jeudi à 19h30 à Oberkorn.

Sport 2 min.

Progrès: faire comme si rien ne s'était passé

Christophe NADIN La victoire du Progrès à Qabala deux buts à rien autorise le vice-champion du Luxembourg à envisager sereinement une qualification pour le tour suivant. Il faudra pourtant faire abstraction de cet avantage au coup d'envoi ce jeudi à 19h30 à Oberkorn.

Un club luxembourgeois vainqueur avec deux buts d'avance dans un match aller de Coupe d'Europe à l'extérieur, c'est rare! Dudelange l'avait fait en Andorre en 2011, mais Santa Coloma était d'un calibre inférieur au FK Qabala.

La semaine dernière, les Jaune et Noir n'avaient pas imaginé pareil scénario avec des buts en seconde période de De Almeida et O. Thill sur penalty. «C'est vrai que l'on visait un match nul en marquant un but si possible», concède Marvin Martins, l'une des quatre nouvelles recrues alignées au coup d'envoi en Azerbaïdjan.

Le latéral droit s'est acquitté de sa tâche défensive avec autorité et s'est autorisé une percée fructueuse puisqu'elle est à l'origine du second but visiteur sur penalty. «Je ne pense pas que notre adversaire nous a sous-estimés. Il a peut-être perdu patience en n'ouvrant pas le score avant la pause. Des espaces se sont créés et nous en avons profité», poursuit l'international qui se méfie du retour de manivelle.

«Nos adversaires sont des professionnels, on l'a vu là-bas à travers leurs infrastructures et leur façon de jouer. Ils vont arriver avec l'envie de marquer rapidement. De toute façon, ils n'ont pas le choix.»

Avec ou sans Karapetian au coup d'envoi?

Le long voyage retour a entamé les organismes. Parallèlement au travail de régénération, c'est la mémoire qu'il va aussi falloir reformater. «On ne doit pas tomber dans la facilité. Il faut aborder ce match comme si c'était 0-0 car ça peut aller très vite», explique Paolo Amodio.

L'entraîneur aura le choix des armes pour ce match retour puisque seuls Metin Karayer, suspendu et Mike Schneider, blessé, manquent à l'appel.

Les Jaune et Noir pourront, en revanche, compter sur Alexandre Karapetian. Le buteur arménien avait dû faire l'impasse sur le match aller pour des raisons politiques. Son retour pose un problème de riches à l'entraîneur qui pourrait être tenté de reconduire son onze de base victorieux. «Je ne m'attache pas à un cas particulier. Il y avait bien d'autres joueurs qui n'ont pas eu de temps de jeu à Qabala. Je me laisse encore le temps de la réflexion.»

Mario Mutsch, lui, rappelait les fondamentaux qui ont poussé le Progrès vers ce résultat favorable. «On a répondu présent dans tous les secteurs et si on reproduit ce genre de prestation, on peut être confiant», lâchait celui qui connaît la scène continentale pour l'avoir arpentée d'est en ouest avec son ancien club suisse de Saint-Gall.

Même s'il entoure ce match retour des précautions nécessaires, le Progrès aura jeté un œil attentif sur son possible adversaire au tour suivant. Ce sont les Hongrois du Honved qui ont terrassé les Macédoniens du FK Rabotnicki (4-0).



Le cadre: Flauss, Schinker; De Almeida, Bastos, O. Thill, Françoise, Mutsch, Gobron, Martins, Ferino, S. Thill, Hall, Vogel, Ramdedovic, Soares, Kerger, Romeu Torres, Marques, Karapetian.

Absents: Karayer (suspendu), Schneider (blessé).

Arbitres: MM. Kennedy, Donaldson et Hanna (NIR).