La 11e journée de BGL Ligue et de Promotion d'Honneur, qui étaient censée se jouer ce week-end des 2 et 3 décembre, et reportée en raison des conditions climatiques, est reprogrammée au week-end prochain, les 9 et 10 décembre... à la place des 8es de finale de la Coupe, reportés en 2018.

En ce qui concerne les petites divisions, la 13e journée des Divisions 1 et 2, initialement fixée au 3 décembre, est reportée à l’année 2018, tandis que les rencontres comptant pour la 10e journée restent programmées au 10 décembre, comme prévu.



Enfin, la 7e journée de Division 3, initialement fixée au 3 décembre, est reportée au 10 décembre.

Au cas où les conditions météorologiques ne permettaient pas la tenue des rencontres ce prochain week-end, tous les matches prévus seront alors reportés à 2018.