«Professeur» Olivier Thill: «Nous espérons nous qualifier pour l'Euro»

Jean-François COLIN Le nouveau milieu de terrain luxembourgeois du FC Oufa, Olivier Thill (21 ans, 8 sélections) se confie sur le site Internet russe 123rb.ru derrière le titre: «J'ai travaillé à l'école comme professeur». En cyrillique dans le texte!

L'ancien joueur du Progrès évoque en vrac son adaptation dans son nouvel univers, les progrès et la percée de la sélection luxembourgeoise dans la Ligue des Nations, son prochain match avec Oufa samedi (18h) à Rostov et... le terrible hiver russe qui se prépare.

«La grande différence, c'est que la ville d'Oufa est beaucoup plus grande que Luxembourg. Ici, les rues sont très propres, et il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez marcher. Par contre, alors qu'il fait actuellement près de 30° et ensoleillé au Luxembourg, ici il pleut. Et les gars de l'équipe m'ont dit que le mercure pouvait chuter jusqu'à -20° au coeur de l'hiver. J'ai pris beaucoup de pulls et de vestes. Je pense que tout ira bien», glisse Oli en guise de préambule.

Sur le plan du jeu lui-même, le frérot de Sébastien et Vincent constate que «le football en Russie est plus rapide et les joueurs sont plus développés physiquement qu'au Luxembourg. Samedi, nous nous déplaçons à Rostov: je ne connais rien de cette équipe pour le moment, mais nous nous préparons pour gagner.»



Déplacement au FC Rostov ce samedi (18h) en Premier League russe pour le FK Oufa et son n°29, Olivier Thill

Enfin, sur les Roud Léiwen, actuellement en pleine bourre, Olivier Thill, qui a joué 77 minutes face à la Moldavie, puis une mi-temps à Saint-Marin explique que «la Ligue des Nations est très importante pour notre sélection. Maintenant, nous jouons contre des équipes du même niveau que nous, et nous pouvons les battre. Nous espérons nous qualifier pour le Championnat d’Europe 2020. Nous voulons en tout cas saisir cette opportunité. Je pense que ce mouvement en équipe nationale a été initié il y a un an ou deux, lorsque les joueurs sont devenus en majorité des professionnels évoluant à l'étranger. Auparavant, les internationaux travaillaient à côté du football. Moi-même, j'ai été enseignant dans une école.»



Retrouvez l'intégralité de l'interview d'Olivier Thill en version originale sur 123rb.ru.

Merci à Darya Tikhon pour la traduction.