Deux semaines après avoir accroché une cinquantième victoire à son palmarès, Prince Junior défie le Français Rayan Mekki, samedi soir à Soumagne, dans la banlieue liègeoise.

Prince Junior remonte sur le ring du côté de Liège

Didier HIEGEL Deux semaines après avoir accroché une cinquantième victoire à son palmarès, Prince Junior défie le Français Rayan Mekki, samedi soir à Soumagne, dans la banlieue liègeoise.

Quinze jours après sa probante victoire face au Français Mathieu Guevara, lors de la quinzième édition des Kings of Muay Thaï, Prince Junior remet les gants. Le double champion du monde est à l’affiche de la deuxième édition du Glorious Fight, une manifestation pieds-poings coorganisée par Nathalie Toro - une référence dans la boxe féminine - et Vincent Geens.

Sur le ring du hall omnisports de Soumagne (banlieue de Liège), le combattant luxembourgeois, toujours invaincu, va s’attacher à inscrire une 51e victoire à son palmarès face au Lyonnais Rayan Mekki (Team Na-S-R_K).

Sa blessure au gros orteil du pied droit, suite à un low kick sur Guevara, n’est plus qu’un mauvais souvenir. «La préparation a été courte», indique-t-il. «On a travaillé sur mes points faibles et sur ses points forts», ajoute-t-il sans dévoiler la stratégie mise en place par Eric Kadouche, son coach.

Mekki (21 ans, 26 victoires dont 10 KO - TKO pour 6 défaites) reste sur une victoire après décision des juges face à Celestin Mendes, le 20 février, un adversaire que Prince Junior avait battu à Strasbourg, le 2 mars.

«Comme le disent certains, Mekki et la Team Na-S-R_K sont de bons boxeurs mais bagarreurs aussi. Le cardio sera très important. Mais, à ce niveau-là, je n’ai pas fait grand-chose étant donné le temps. Mais sur le ring tout ira bien!»

Un Championnat du monde et un Championnat d’Europe de K1 et un Championnat du Benelux de boxe thaï encadreront le duel entre le Luxembourgeois et le Français.