Samedi soir à Soumagne, à l'occasion de la deuxième édition du Glorious Fight, Prince Junior a battu le Français Rayan Mekki. Le Luxembourgeois est toujours invaincu en 52 combats.

Prince Junior préserve son invincibilité

Didier HIEGEL Samedi soir à Soumagne, à l'occasion de la deuxième édition du Glorious Fight, Prince Junior a battu le Français Rayan Mekki. Le Luxembourgeois est toujours invaincu en 52 combats.

Rayan Mekki s'était promis d'être le premier à faire chuter Prince Junior (63,5 kg). Le Lyonnais devra repasser pour une revanche car ce samedi soir, dans la banlieue de Liège, c'est le Luxembourgeois qui a logiquement eu la faveur des juges au décompte final et a été déclaré vainqueur face au représentant de la Team Na-S-R_K.

Deux semaines seulement après son succès aux Kings of Muay Thaï face à Mathieu Guevara, le champion luxembourgeois avait tout juste eu le temps de parer au plus pressé pour se préparer. Il s'attendait à un combat dur. Il le fut mais la technique, la vélocité et la capacité de résistance de l'élève d'Eric Kadouche ont fait la différence sur le ring de Soumagne.

Nanti désormais de 51 victoires et d'un match nul, Prince Junior va désormais pouvoir souffler avant de se lancer dans un nouveau défi.

Prince Junior entouré de Kitty Wong et Eric Kadouche. Photo privée