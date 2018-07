En s'imposant face à l'Italien Luca D'Isanto, samedi soir en Sicile, Prince Junior a décroché sa première ceinture mondiale (WKU 63,5 kg) et offert au Luxembourg un nouveau sacre international, sept ans après celui de Kevin Haas.

Prince Junior décroche la Une

Octobre 2011, juillet 2018: deux dates à marquer d'une pierre blanche dans la jeune histoire du muay thaï au Luxembourg. Ce samedi 28 juillet, dans la chaleur sicilienne étouffante, Prince Junior a décroché une nouvelle ceinture mondiale près de sept ans après celle conquise par Kevin Haas. Ce dernier s'était imposé au Limpertsberg, face au Français Cédric Muller, à la suite d'une décision unanime des juges.

9 Prince Junior a battu l'Italien Luca D'Isanto et s'est emparé samedi de la ceinture mondiale WKU 63,5 kg. Photo: Faton Agolli

Dans l'enceinte ouverte de la place Garibaldi, à Rosolini (Province de Syracuse), le combat en cinq rounds face à l'Italien Luca D'Isanto (Fighting Club Valle d'Aosta) a aussi été à son terme. Un face à face très rude, sans round d'observation, au cours duquel les deux combattants se sont rendus coup pour coup.



Si le palmarès de 46 sorties sans défaite parlait en faveur du champion luxembourgeois, la préparation d'avant-combat avait été particulièrement difficile pour le poulain d'Eric Kadouche. Victime d'un gros coup de chaud mercredi suivi de restrictions alimentaires avant la pesée, le sociétaire du Sandsak Muay Thaï n'est pas monté sur le ring avec la plénitude de ses moyens. «A partir du milieu de semaine, j'avais tout le temps le tournis. C'est donc un combat où je devais utiliser encore plus ma tête», devait-il avouer ce dimanche. C'est tout en gestion de ses efforts que Prince Junior est parvenu à ses fins.



«Tout comme moi, mon adversaire était très déterminé. Il est parti à fond dès le premier round, pas d'observation, et, du coup, j'ai été obligé de m'y mettre aussi», a commenté le champion luxembourgeois qui a senti son «cardio» baisser progressivement. «C'est pourquoi mon rythme a été différent durant tout le combat.»

«Mon adversaire possède une bonne boxe, il travaille en séries de poings, et a de bons coups de coudes et de bons low kicks. Ma tactique était donc de lui donner des coups de genoux, de coudes, et frapper sa jambe gauche pour l'empêcher de travailler avec son bras droit.»

Ultra serré jusqu'alors, Prince Junior a fait pencher le combat en sa faveur dans le dernier des cinq rounds.«Etant donné mon cardio déficient, je me suis économisé pour tout donner dans les trois dernières minutes. Je n'ai pas laissé passer ma chance et je lui ai coupé le souffle d'un coup de genou.»

Les juges de l'Evolution Fight ne s'y trompaient pas. A l'issue de leur décompte, ils décernaient la ceinture mondiale au Luxembourgeois. La team Kadouche pouvait alors bondir de joie après de longues semaines de sueur et de sacrifices et chanter «Champion du monde!»