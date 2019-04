Les Kings of Muay Thaï montent encore en gamme. Le samedi 5 octobre, Prince Junior sera opposé à Adam Larfi pour le titre WBC des 63,5 kg. Un combat qui s'annonce explosif entre deux des plus prometteurs nak muay du moment.

Sport 2 min.

Prince Junior à la conquête d'un nouveau titre

Didier HIEGEL Les Kings of Muay Thaï montent encore en gamme. Le samedi 5 octobre, Prince Junior sera opposé à Adam Larfi pour le titre WBC des 63,5 kg. Un combat qui s'annonce explosif entre deux des plus prometteurs nak muay du moment.

Retenez bien la date du 5 octobre prochain. L'affiche vaut le détour. Les Kings of Muay Thaï, seizièmes du nom, toujours organisés dans le hall omnisports de la rue de Strasbourg, à Luxembourg, vont proposer un combat de toute beauté. Prince Junior, toujours invaincu en 52 combats, va rencontrer le Franco-Algérien Adam «Noy» Larfi, une des plus belles promesses du pieds-poings en France.



Ce duel entre les deux hommes promet de faire des étincelles, tant ces deux combattants ont affiché des qualités techniques et physiques qui les ont placés parmi les meilleurs.



A 27 ans, le protégé d'Eric Kadouche (Sandsak Muay Thaï) a franchi les étapes une à une. Un parcours sans accrocs agrémenté d'un titre européen WKU, en 2016, et d'une première ceinture mondiale, le 27 juillet de l'année dernière, en Sicile.

Cette fois-ci, c'est une ceinture WBC qui sera en jeu au mois d'octobre et son adversaire pourrait être le plus redoutable qu'il ait eu à rencontrer jusqu'alors.



A bientôt 20 ans, le 27 mai, Adam Larfy (Team Alamos) figure déjà parmi les meilleurs combattants français de sa catégorie. Parti très jeune en Thaïlande, dans le camp d'Adam Thibaut, au Max Sport Gym, c'est à Bangkok qu'il obtient ses premiers succès et y gagne son surnom d'Adam Noy, le «petit Adam» en référence au maître des lieux.



Il saute même les étapes, effectue son premier combat professionnel au Lumpini et s'impose par TKO au troisième round. Chez les amateurs, il représente l'Algérie et remporte la médaille d'or junior aux Championnats du monde IFMA, en 2016 (-63,5kg). Il se frotte ensuite au Thaïlandais Seuadam Kongsittha et obtient le match nul.



De retour en Europe, il enchaîne les galas et affiche aujourd'hui 31 victoires en 38 combats. «C'est un très gros client, un adversaire très technique», avance Prince Junior. Pour préparer au mieux ce rendez-vous, le Luxembourgeois s'entraînera tout le mois d'août en Thaïlande.