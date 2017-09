(DW) - Le cycliste Jempy Drucker était proche de la victoire samedi lors de la Primus Classic en Belgique. Après 199,6 km, seul l'Italien Matteo Trentin (Quick-Step) était plus vite que le Luxembourgeois du Team BMC.



Drucker a attaqué à 35 km de l'arrivée. Après avoir rejoint le groupe de tête, le Luxembourgeois s'est envolé avec Trentin à 6 km de l'arrivée.



A 2 km de l'arrivée, Drucker ne pouvait plus suivre le rhythme de Trentin. André Greipel (D/Lotto Soudal) était le plus vite du peloton et a pris la troisième place, à 18 secondes de Trentin et dix secondes de Drucker.



Alex Kirsch (Veranclassic) a pris la 80e place avec un retard de 1'01''.

L'Allemand Max Walscheid (Sunweb) a gagné la cinquième étape du Tour of Denmark au sprint massif devant Mads Pedersen (DK/Trek) et Michael Carbel Svendgaard (DK/Virtu). Laurent Didier (Trek) a pris la dernière place (110.') à 8'49'' du vainqueur.

Pedersen est le vainqueur du classement général, dans lequel Didier est 109e à 30'01'' entre 110 coureurs classés.