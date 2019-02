La marge de manœuvre des clubs luxembourgeois dans les prêts de joueurs sera bientôt limitée. La FLF vient de lancer son référendum. On se dirige probablement vers quatre prêts maximum par saison, dont deux vers un même club.

Prêts de joueurs: la FLF lance le référendum

Christophe NADIN

Il faut couper les tentacules à la pieuvre! Et le céphalopode, c'est Dudelange. Ce sont en tout cas les pratiques du F91 qui ont initié un mouvement de révolte au cœur du football luxembourgeois et principalement au sein de l'élite et qui ont amené la Fédération à revoir sa copie.

Avec de nombreux joueurs sous contrat, le champion en titre s'est offert une distribution XXL ces dernières années, gâtant particulièrement la Jeunesse avec des garçons comme Luisi, Pedro, Er Rafik, Natami et Klica.

Pour stopper cette hémorragie, la FLF propose donc de limiter à quatre le nombre de transactions temporaires dont deux vers un même club. Une pratique valable par saison et non pas par période de transfert. Une proposition qui ne concerne que les clubs d'une même division. Aucune limitation d'une division vers une autre ne sera instaurée. Et seul le football masculin est concerné.

D'autres points figurent également à l'ordre de ce référendum comme l'interdiction d'un club envers un autre à aligner un joueur qui lui appartient et qui lui est prêté. Sont également visées les pratiques qui consistent pour un club à continuer à payer un joueur qu'il prête à un autre club.

Les clubs ont quinze jours pour se prononcer. La majorité absolue (la moitié des votes + un) est requise pour que les changements de règlement soient effectifs. Si c'est le cas, les modifications entreront en vigueur le 25 mai 2019. Rappelons enfin que le poids des clubs dans le vote est différent selon le nombre d'équipes que ceux-ci alignent en championnat.