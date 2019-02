Premiers tours de roue pour le trio Gastauer-Kirsch-Wirtgen

L'Etoile de Bessèges, qui s'élance ce jeudi depuis Bellegarde, marque les premiers coups de pédale de la saison 2019 de Ben Gastauer, Alex Kirsch et Tom Wirtgen.

Eddy RENAULD L'Etoile de Bessèges, qui s'élance ce jeudi depuis Bellegarde, marque les premiers coups de pédale de la saison 2019 de Ben Gastauer, Alex Kirsch et Tom Wirtgen.

Pour Ben Gastauer, il s'agit en quelque sorte d'un retour aux sources. Ces deux dernières années, le Luxembourgeois de la formation Ag2r avait débuté sa saison en Australie mais la naissance de son second enfant et son envie de retrouver les épreuves du Sud de la France ont pesé dans la balance au moment d'élaborer son calendrier 2019. Le Schifflangeois retrouve donc une épreuve à laquelle il a participé à une reprise, c'était en 2015, l'année de la victoire de Bob Jungels et il s'était classé 55e. Un an après la victoire de Tony Galllopin (général et contre-la-montre), c'est Alexandre Geniez qui sera le chef de file de la formation française qui se veut ambitieuse.



Dans le chef d'Alex Kirsch, la première course par étapes du calendrier français est devenue un incontournable. 88e en 2018 et 90e en 2017, il s'agira de sa troisième participation à l'Etoile, sa première sous le maillot de la Trek. La formation américaine aura fière allure et se présentera avec de sérieux atouts comme le Néerlandais Mollema, qui s'est illustré à Majorque (2 fois 3e), mais aussi le Danois Pedersen et les Belges Stuyven et Theuns qui lancent également leur saison.



Tom Wirtgen par contre, s'apprête à vivre une grande première sous le maillot de Wallonie-Bruxelles même s'il a déjà couru avec cette équipe en tant que stagiaire. Un rendez-vous inaugural attendu depuis de nombreuses semaines par le néo-professionnel. «Je suis impatient, la tension monte», précise l'ancien coureur de Leopard qui a préparé activement sa saison en France et en Espagne.



«J'ai passé quatre semaines dans des stages au côté de mon frère Luc qui a rejoint la même structure (WB-Aqua Protect et AGO-Aqua Service ont fusionné mais leur programme sera différent et ces équipes ne pourront pas participer aux mêmes épreuves). Nous nous sommes entraînés en équipe, je n'ai jamais travaillé aussi dur. Je pense que je devrais être prêt pour mes nouveaux défis. L'entraînement c'est bien mais à un certain moment, il est temps de passer à la compétition.»

Les étapes

Jeudi 7 février: 1re étape Bellegarde-Beaucaire (145 km)

Vendredi 8 février: 2e étape Saint-Geniés-de-Malgoires - La Calmette (154 km)

Samedi 9 février: 3e étape Bessèges - Bessèges (158 km)



Dimanche 10 février: 4e étape Alès - Alès (10,7 km)