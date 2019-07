Connaissez-vous ce sentiment quand vous réalisez un travail parfait et qu'un élément extérieur vient tout ruiner? C’est ce qu’a vécu Dylan Pereira, engagé en Porsche Mobile One Supercup ce dimanche du côté d’Hockenheim.

Première victoire pour Dylan Pereira

Par Andy Foyen

Dylan Pereira était confronté à son déplacement le plus court de la saison avec une épreuve sur le Hockenheimring pour y défendre ses chances en Porsche Mobil One Supercup en marge du GP d'Allemagne. Le week-end se présentait sous les meilleurs auspices avec une quatrième place en essais libres suivis d’une deuxième place en qualifications.



Dès les premiers mètres de la course, on se met à rêver. A l’extinction des feux, Pereira est le plus prompt et prend le dessus sur Larry ten Voorde. Le Luxembourgeois pointe ainsi en première position et parvient à se forger une marge importante, puisque derrière lui, Michael Ammermüller et Larry ten Voorde se bagarrent pour la deuxième place. En trois tours, c’est un écart de plus de deux secondes qui sépare le Luxembourgeois de son dauphin allemand. Alors qu’en même temps, des nuages noirs se présentent au-dessus du tracé.

Le premier fait de course intervient au quatrième tour, lorsque Pedersen, qui vient de prendre le meilleur sur ten Voorde, entre en collision avec Ammermüller, causant l’abandon des deux protagonistes. La safety-car fait donc son entrée, réduisant l’avance confortable de Pereira à zéro. Sous le régime de la voiture de sécurité, les premières gouttes d’eau apparaissaient. Une très mauvaise nouvelle, puisque l’ensemble du peloton est chaussé de pneus slick.



La direction de course prend néanmoins la décision de donner un nouveau départ au septième tour. C’est à nouveau Pereira qui prend le meilleur, mais au deuxième virage, sous une pluie diluvienne, il sort à cause de la piste extrêmement glissante et perd cinq places. Il est imité par un grand nombre de pilotes et on assiste à d’importantes collisions.

Inévitablement, la safety-car ressort, à peine trente secondes après être rentrée. Voyant que les conditions météorologiques ne s’améliorent pas avant la fin de la course, celle-ci est définitivement interrompue.



On pensait tous alors que Dylan Pereira devrait se contenter d’une amère sixième position après une course héroïque, mais dans un ultime rebondissement, la direction de course figeait finalement les positions au premier safety-car.



Pereira signe donc sa toute première victoire en Porsche Mobil One Supercup. Il devance ainsi Larry ten Voorde et Tio Ellinas et devient le premier vainqueur cette saison à ne pas s’être élancé en pole position.