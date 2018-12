La Slovaque Petra Vlhova a remporté le géant de Semmering, sa première dans la discipline. L'équipe d'Italie masculine s'est offert un doublé lors de la descente de Bormio, avec la victoire de Dominik Paris devant Christof Innerhofer.

Première pour Vlhova, doublé italien à Bormio

(AFP) - Surprise à Semmering (Autriche): après avoir dominé la première manche, l'Américaine Mikaela Shiffrin n'a pris que la cinquième place du géant de Coupe du monde ce vendredi. La victoire revient à la Slovaque Petra Vlhova, sa première dans la discipline, Tessa Worley termine sur le podium (3e).

Shiffrin, qui était invaincue depuis sa quatrième place lors de la descente de Lake Louise (Canada) le 1er décembre, et avait remporté 5 courses entre-temps, reste donc bloquée à 50 victoires en Coupe du monde dont 14 en 2018, un record sur une année civile codétenu avec l'Autrichien Marcel Hirscher.

L'Américaine (23 ans) aura une nouvelle occasion de détenir seule ce titre de gloire samedi avec le slalom, dont elle sera favorite tout comme... Petra Vlhova.

La Slovaque (23 ans) est en effet une spécialiste des piquets serrés, elle a remporté les deux seules courses laissées en route par Shiffrin en Coupe du monde sur les 12 dernières disputées. Depuis le début de saison, Vlhova a terminé 2e derrière l'Américaine des trois slaloms disputés.

Déroute norvégienne sur la Stelvio

L'équipe masculine d'Italie a elle fait un carton à domicile lors de la descente de Bormio, avec la victoire de Dominik Paris devant son compatriote Christof Innerhofer et le Suisse Beat Feuz.

Paris, déjà vainqueur sur la Stelvio en 2012 et 2017, a devancé Innerhofer de 36/100e et Feuz, qui reste leader de la Coupe du monde de descente, de 52/100e. Avec cette victoire, Paris porte à 10 son total de victoires en Coupe du monde, dont neuf en descente et trois sur la très exigeante Stelvio.

En retard en début de parcours, Paris a été le plus précis sur la Carcentina, cette longue diagonale où il faut rester le plus haut possible sous peine de perdre de précieux centièmes.

Tout en vitesse et en solidité musculaire, les deux Italiens ont donc écarté la concurrence, notamment celle des Norvégiens, tous secoués par la Stelvio et qui ont fini loin des tout meilleurs, avec Kilde 9e, Svindal 12e et Jansrud sorti de piste.

L'Autrichien Kriechmayr, favori au vu des entraînements, s'est classé 5e et l'Américain Bennett, qui a fini très fort, 4e.