Première apparition lors du premier match amical des Grenats pour Laurent Jans face à la Jeunesse à Homécourt (France), avec à la clé une courte défaite pour les Bianconeri (3-1). Le point sur le match des Luxembourgeois de Metz et celui des recrues bianconeri.

Première pour Jans, défaite avec les honneurs pour la Jeunesse

Par Thibaut Goetz

Du côté des Grands-Ducaux du FC Metz, Laurent Jans, le nouvel arrivant et Vahid Selimovic démarrent cette première partie amicale de la saison dans la fournaise homécourtoise (31 degrés au coup d’envoi). Et s'il est bien présent au bord de la pelouse, l’entrée de Vincent Thill n’est pas prévue. Selimovic rentre bien dans le match avec deux interventions dans les premières minutes. Le jeu se concentrant sur le côté gauche messin on voit peu Laurent Jans jusqu’à la 14e minute avec un grand pont et un bon centre à destination de Nicolas Basin.



Sur l’ouverture du score de la Jeunesse toute la défense messine est prise de vitesse, Selimovic au marquage de N'Diaye voit le ballon filer au-dessus de lui et arriver sur Kyereh seul au second poteau.



Changement complet d’équipe en seconde mi-temps côté messin et donc 45 minutes seulement disputées pour Jans et Selimovic. Parmi les nouvelles recrues des Bianconeri, Duriatti, Fiorani et Menaï débutent la partie. Luisi, Natami, Klica et Er Rafik sont sur le banc.

Côté droit de la Jeunesse on retrouve une association que l’on avait vue autrefois du côté du Progrès avec Fiorani et Menaï. Duriatti prend lui position dans l’entre-jeu dans un rôle de relayeur. Fiorani, dans cette première période, fait face à un Nicolas Basin très en forme dans le couloir gauche messin. Il parvient à délivrer un centre intéressant à N’Diaye (33e). Et le deuxième centre sera le bon, c’est lui qui sur le contre délivre un ballon parfait à Kyereh qui ouvre le score de la tête (0-1, 40e).

Quelques changements en deuxième période avec les entrées de Er Rafik et Natami et la sortie de Menaï. Le rythme redescend d’un cran en deuxième période et les occasions de se mettre en évidence sont peu nombreuses. Omar Er Rafik est parfois alerté mais est bien esseulé devant. Klica fait ensuite son entrée à la place de Lapierre (65e). Ce dernier et Natami tentent de ressortir les ballons proprement mais l’ensemble eschois commence à baisser pavillon physiquement et à s’incliner avec les honneurs. Les prochains matches devraient nous en dire plus sur la forme que prendra la saison prochaine cette Jeunesse remaniée.

Momar N'Diaye marqué de près par Moussa Niakaté. Photo: Michel Dell'Aiera

FC Metz - Jeunesse Esch 3-1

Complexe Yvan Tépus à Homécourt, pelouse en très bon état. Mi-temps: 0-1.

Evolution du score: 0-1 Kyereh (40e), 1-1 Diallo (67e, s.p), 1-2 Rivière (72e), 1-3 Rivière (90+3).

FC METZ (4-1-4-1): Oukidja; Jans, Niakhaté, Selimovic, Basin; Poblete; Jallow; Boulaya, Dossevi (cap.), Gakpa; Niane.

Deuxième mi-temps: Dietsch, Kane, Udol, Balliu, Rivierez, Cohade, Mollet, Hein, Nguette, Rivière, Diallo.

JEUNESSE (4-2-3-1): Sommer; Fiorani (72e Mendes), Delgado (72e B. Soares), Steinbach, Lapierre (65e Klica); D. Soares (46e Pedro), Todorovic (cap.) (72e Deidda); Menaï (46e Natami), Duriatti (72e Menessou), Kyereh (46e Martins); N’Diaye (46e Er Rafik).