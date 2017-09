(JFC). - Le jeune (21 ans) Danois Casper Pedersen (Team Giant-Castelli) a remporté en solitaire ce mardi la 1re étape du Tour du Danemark (2.HC), entre Frederiksberg et Kalundborg (176,6 km). Le Luxembourgeois Laurent Didier (Trek-Segafredo) a terminé à 7 minutes et 33 secondes, à la 100e place.

Caper Pedersen, champion d'Europe Espoirs en ligne, prend bien évidemment la tête au classement général, avec dix secondes d'avance sur Nacer Bouhanni (Cofidis).



Dans une étape pourtant promise aux sprinteurs, Pedersen a réussi un joli coup en résistant au retour du peloton, après s'être échappé à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée en compagnie du Français Fabien Grellier (Direct Energie) du Belge Kevin van Melsen (Wanty-Groupe Gobert) et du Néerlandais Pim Ligthart (Roompot).



Trois coureurs que le jeune Danois est parvenu à distancer dans le final, pour franchir la ligne avec une poignée de secondes d'avance sur le peloton. Le Français Nacer Bouhanni (Cofidis) a réglé le sprint du peloton, à six secondes du vainqueur, devant l'Allemand Phil Bauhaus (Team Sunweb) et son compatriote et coéquipier Christophe Laporte (Cofidis).

Après le regroupement avec les six échappés au long cours de la journée, un Français et cinq Danois - Florian Maitre (Direct Energie), Nicklas Bøje (Team Giant - Castelli), Mathias Krigbaum (Coloquick-Cult), Mathias Bregnhøj (Almeborg-Bornholm), Andreas Kron (Riwal-Platform) et Silas Clemmensen (Team PostNord Danmark) - à 34 km de l'arrivée, le final a été pas mal mouvementé, avec des cassures, des bordures et de nombreuses tentatives d'échappée dans les 25 derniers kilomètres, notamment du Belge Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) et du Néerlandais Ramon Sinkeldam (Team Sunweb).



Laurent Didier (Trek-Segafredo), qui renouait avec la compétition après son double abandon à la Brussels Cycling Classics et au Grand Prix de Fourmies les 2 et 3 septembre, a terminé au coeur d'un groupe d'une cinquantaine de coureurs, à 7'33" et se classe 100e de l'étape.



A noter que cette première étape a été marquée par un incident cocasse: à 85 kilomètres de l'arrivée, dans la localité de Høve, la course a été neutralisée pendant plusieurs minutes, car des coureurs avaient été aiguillés sur un mauvais itinéraire!



Ce mercredi, la deuxième étape reliera Svendborg à Odense sur 183,8 km. Le 27e Tour du Danemark (2.HC) se clôturera samedi à Aarhus.