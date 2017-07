(ER) - Exclu du Tour de France, Peter Sagan a signé de la plus belle des manières son retour dans le peloton en s'imposant ce samedi à Cracovie lors de la 1re étape du Tour de Pologne où Bob Jungels s'est classé dans le peloton.

Obligé de quitter le peloton du Tour de France lors de l'arrivée mouvementée de la 4e étape à Vittel, le 4 juillet, le champion du monde a pris une belle revance en s'imposant au sprint à l'issue de la 1re étape diputée sur 130 km autour de Cracovie.



Sagan a devancé l'Australien Caleb Ewan (Orica) et le Néerlandais Boy Van Poppel (Sky) alors que Bob Jungels a pris la 115e place. Au général et à la suite des bonifications, le coureur de l'équipe Bora devance Ewan et Van Poppel de 4 et 6", Jungels pointe à 10".

Ce dimanche, la 2e étape se disputera sur 142 km entre Tarnowskie Gory et Katowice.