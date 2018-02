(ER) - Le Néerlandais Dylan Groenewegen (LottoNL) a remporté au sprint la 1re étape disputée ce mardi sur la distance de 167 km entre Dubaï et Palm Jumeirah où Jempy Drucker n'a pas été en mesure de défendre ses chances.

Sur la ligne, Groenewegen a devancé le Danois Magnus Cort Nielsen (Astana) et l'Italien Elia Viviani (Quick-Step).



L'étape a été animée par une longue échappée de trois coureurs, vite rejoints par deux autres, qui ont résisté au peloton pendant une bonne partie de la course.

Les derniers coureurs de cette échappée, le Britannique Andrew Fenn (Aqua Blue Sport) et le Français Charles Planet (Team Novo Nordisk), ont été rattrapés par le peloton à une dizaine de kilomètres de l'arrivée.

Une chute a secoué le peloton dans sa première partie à environ 8 km de la ligne. Ce qui a perturbé quelques équipes dont la BMC de Jempy Drucker qui n'a pas pu compter sur ses équipiers dans le final.

«Je suis déçu du déroulement du final. Roche et Ventoso ont fait un travail incroyable pour me permettre de rester devant face aux trains des sprinters mais par la suite, je me suis retrouvé bloqué derrière Blythe qui a connu un ennui mécanique. Dans ces conditions, je ne pouvais pas lancer mon sprint», regrettait le Luxembourgeois qui n'est pas parvenu à se classer en ordre utile (12e de l'étape et 13e du général à 10").



La 2e étape aura lieu ce mercredi entre Dubaï et Ras Al Khaimah sur 190 km. Cette journée devrait à nouveau être favorable aux sprinters tout comme les 3e et 5e étapes. Seule exception, la journée de vendredi qui conduira le peloton vers le barrage de Hatta.