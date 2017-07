Après avoir rapidement ouvert le score (Vandenbroeck, 11e), le FC Differdange 03, battu 0-2 au match aller à Bakou par le FK Zirä, a multiplié les occasions pour revenir à hauteur de son adversaire. Et c'est au moment où il y était presque parvenu qu'il a reçu deux coups de poignard dans le dos. Résultat final: 1-2. Cruel.

A Oberkorn, Jean-François Colin

Le match

Suspendu à l'aller, Tom Siebenaler réintègre l'axe central défensif au côté du Belge David Vandenbroeck, et le capitaine Mathias Jänisch coulisse tout naturellement à gauche. Plus haut dans le jeu, Dwayn Holter et Yannick Bastos disparaissent au profit du transfuge de Hombourg, Chadli Amri, et de celui de Martigues, Nicolas Perez, associés dans un système en 4-1-4-1, avec David Fleurival en récupérateur et Perez seul en pointe, Caron et Yéyé meublant les flancs droit et gauche.



Trois permutations également dans le onze de départ azéri, où Aykhan Abbasov fait débuter Nagiev, Mustafayev et Sadygov, qui étaient entrés au jeu à l'aller.

Le score funeste (0-2) du match aller, concédé jeudi passé à Bakou, contraint le FC Differdange 03 à un périlleux exercice de funambule: une oscillation idéale, mais aussi délicate et chirurgicale, entre une inclinaison offensive évidente, avec l'obligation de concrétiser à deux reprises au moins, et une rigueur défensive de tous les instants, avec la nécessité absolue de conserver ses filets inviolés, sous peine de voir les rêves de qualification s'évanouir d'un seul coup.



Pas le moins du monde importunés par la chaleur étouffante (près de 30°C au thermomètre), les vingt-deux acteurs entament les débats tambour battant. Aucun temps mort dans les dix minutes initiales: un coup franc plein axe de Manga oblige Weber à s'employer (3e), Belfort arme du gauche, au-dessus (4e), en face, le coup franc astucieusement brossé de Jänisch met Nazirov à contribution (7e), tandis que Manga déboule à toute allure, prend Amri de vitesse, mais glisse du gauche juste à côté (8e).

Le premier corner local engendre une phase confuse dans le grand rectangle de Zirä, et dans un mouvement digne des plus grands championnats de... snooker, le cuir, dégagé à l'emporte-pièces par Nagiev, heurte de plein fouet le... tibia de David Vandenbroeck et termine sa course folle au fond de la cage de Nazirov (1-0, 11e).

Amri loupe l'immanquable juste avant la pause



Un départ idéal pour un FCD03 qui a déjà accompli la moitié du chemin et profite, comme l'adversaire, de la pause-rafraïchissement accordée par M. Marhefka après 22 minutes. L'entrejeu differdangeois prend le dessus sur son homologue azéri, les transitions et les transmissions sont bien plus fluides côté local, tandis que Zirä table exclusivement sur la vitesse de ses trois atouts offensifs.

Chadli Amri s'infiltre dans les rangs azéris. Le néo-Differdangeois a loupé l'immanquable en fin de première période.

Photo: Yann Hellers

Matei ne trouve que le petit filet de Weber (25e), alors que les reprises de la tête de Vandenbroeck (27e), Caron (33e) et Yéyé (34e) sont certes dangereuses, mais pas cadrées. Le FCD03 est clairement dominateur, mais ne trouve plus l'ouverture avant le repos, malgré une double occasion cinq étoiles pour Vandenbroeck et surtout Amri, qui loupe l'immanquable à bout prortant, dans le temps additionnel (45+5), et doit se méfier des reconversions offensives rapides des Bleu ciel, en témoigne ce solo de Gadze, dont la frappe meurt dans les gants de Weber (42e).

Caron et Perez frappent le cadre, puis Manga surgit...



Le tempo baisse de plusieurs crans en ouverture de la seconde période, jusqu'à ce que Gauthier Caron réveille tout son monde en catapultant de la tête, suite à un corner d'Hamzaoui, le ballon sur le montant de Nazirov (53e). Quatre minutes plus tard, c'est le coup franc de Perez qui vient frapper le cadre du but de Nazirov (57e). Le 2-0 n'est plus qu'une question de quelques centimètres pour des Differdangeois passablement malchanceux.

Et les hommes de Pascal Carzaniga, tout proches du 2-0, vont passer en quelques minutes des lueurs du paradis aux affres de l'enfer: il ne suffira que d'un ballon récupéré en milieu de terrain par David Manga pour jeter le froid sur le stade municipal d'Oberkorn. Le Centrafricain déboule plein axe, sans être attaqué directement, et glisse un vieux pointu du gauche à ras-de-sol dans le coin droit de la cage de Weber pour anéantir les espoirs locaux (1-1, 64e).

C'est terminé. Differdange doit inscrire trois autres buts pour se qualifier pour le deuxième tour préliminaire. Mission impossible. D'autant que cinq minutes plus tard, sur une nouvelle contre-attaque rapide de Zirä, le Ghanéen Richard Gadze, idéalement servi par le Bosnien Milan Djuric, plombe encore un peu plus l'ambiance dans la Cité du Fer (1-2, 68e).

Comme l'année passée, victime des Nord-Irlandais de Cliftonville, le FC Differdange 03 quitte à nouveau prématurément la scène européenne, alors qu'il semblait avoir tout en mains pour poursuivre l'aventure contre les Roumains de l'Astra Giurgiu au deuxième tour. Dommage, car il y avait clairement la place face à ce Zirä FK.



La note du match: 14/20.

Un début de partie en fanfare, avec deux équipes désireuses de marquer rapidement, et un but differdangeois qui tombe après une dizaine de minutes: il ne fallait pas scénario différent pour lancer cette rencontre retour sous les meilleurs auspices. Et la suite du match a tenu ses promesses, avec un rythme élevé malgré la chaleur et une formation du FCD03 déjà bien affûtée en ce tout début d'été. Jusqu'à cette cruelle 64e minute, synonyme de... fin prématurée des débats.



Le fait du match

Chadli Amri, dans le temps additionnel de la première mi-temps, puis, deux poteaux en l'espace de quatre minutes avant l'heure de jeu, via Caron et Perez: le FC Differdange 03 aurait dû, et cent fois mérité, d'égaliser au total des deux rencontres, et d'ainsi maintenir son étreinte et la pression sur une équipe azérie dans ses petits souliers à ces instants-là du match. Avec une issue que l'on ne connaîtra, hélas, jamais...



L'homme du match

Il y a les nouveaux: Perez, Amri, Jackson... Et puis il y a les "vieux serviteurs" differdangeois, Mathias Jänisch, Gauthier Caron, Geoffrey Franzoni, David Vandenbroeck. A l'approche imminente de ses 32 ans - il les fêtera mercredi -, le défenseur belge est un pion indispensable sur l'échiquier de Pascal Carzaniga. Parfait dans son rôle, il flaire aussi magnifiquement les bons coups et s'autorise quelques traversées de terrain, toujours réfléchies, souvent judicieuses pour faire parler son excellent jeu de tête dans le rectangle adverse. Son ouverture du score après 11 minutes était, certes, tout sauf académique, mais c'est bel et bien lui qui était là pour propulser le ballon au fond des filets azéris et gonfler d'espoir les poumons differdangeois.

Le Belge David Vandenbroeck est indispensable au FC Differdange 03

Photo: Yann Hellers

La réaction de Pascal Carzaniga



FC Differdange 03 - Zirä FK (AZE) 1-2 (aller: 0-2)

Stade municipal à Oberkorn, temps estival, voire caniculaire, pelouse en parfait état, 1.655 spectateurs payants, arbitrage de Boris Marhefka, assisté de Tomáš Vorel et Jan Pozor (SVK). Mi-temps: 1-0.

Evolution du score: 1-0 Vandenbroeck (11e), 1-1 Manga (64e), 1-2 Gadze (68e)



Corners: 7 (4+3) pour le FC Differdange 03; 5 (3+2) pour le Zirä FK.

Cartons jaunes: Hamzaoui (62e, faute offensive sur Khalilzade) au FC Differdange 03; Nazirov (40e, gain de temps sur un dégagement aux six mètres) au Zirä FK.

FC DIFFERDANGE 03 (4-1-4-1): Weber; Franzoni, Vandenbroeck, Siebenaler (84e Bettmer), Jänisch (cap.); Fleurival; Caron, Amri (60e Holter), Hamzaoui (71e Bastos), Yéyé; Perez.



Remplaçants non-utilisés: Worré; Rodrigues, Ikene et Jackson.



Entraîneur: Pascal Carzaniga (FRA).

ZIRÄ FK (4-3-3): Nazirov (cap.); Matei, Nagiev, Krneta, Boum Ii; Sadygov (60e Djuric), Mustafayev, Khalilzade; Manga, Belfort (80e Shemonayev), Gadze (75e Gurbanov).

Remplaçants non-utilisés: Bayramov; O. Aliyev, Isgandarli et Guliyev.



Entraîneur: Aykhan Abbasov.