(JFC). - Le Progrès Niederkorn a réalisé une grosse partie, jeudi au stade d'Ibrox de Glasgow, en ne s'inclinant que par 1 à 0 face aux Rangers, en match aller du premier tour préliminaire de l'Europa League. Tous les espoirs restent permis aux Jaune et Noir dans la perspective du match retour, mardi (19h45) au stade Josy Barthel.

Il pleut et le thermomètre n'affiche pas plus que 11°C en ce début de soirée du 29 juin à Glasgow. Mais les 48.681 spectateurs d'Ibrox Park ont tôt fait de réchauffer l'atmosphère pour saluer le retour des "Gers" sur la scène européenne, cinq ans après leur dernière apparition continentale.

Paolo Amodio titularise cinq nouveaux venus dans son onze de départ: Emmanuel Françoise (ex-Fola), Aleksandre Karapetian (ex-Rosport), Metin Karayer (ex-Sarreguemines), Yann Matias (ex-Titus Pétange) et Mike Schneider (ex-RM Hamm Benfica). Une demi-équipe! Ce Progrès new-look traverse le quart d'heure initial sans encombre. Et toujours pas question du moindre envoi cadré, ni d'un côté, ni de l'autre, après une demi-heure de jeu.

Le Progrès parviendra à résister 37 minutes, moment choisi par l'attaquant écossais Kenny Miller, idéalement servi par le Croate Niko Kranjcar pour tromper Sébastien Flauss (1-0, 37e). Et dire qu'il est ici question du... premier envoi cadré de la partie!

La seconde mi-temps bat son plein, l'heure de jeu est atteinte, et si les Rangers sont certes (logiquement) dominateurs, ils ne trouvent cependant plus l'ouverture et le score demeure des plus étriqués. En quête de solutions, le coach portugais des Rangers, Pedro Caixinha, opère ses trois changements dès avant le dernier quart d'heure. En face, Paolo Amodio profite des dix dernières minutes pour faire entrer deux nouveaux transfuges: Ben Vogel pour Olivier Thill et Théo Sully pour Alex Karapetian, tandis qu'Alessandro Fiorani remplace Mike Schneider pour les ultimes secondes.

Plus rien ne changera: héroïque à Ibrox Park, le Progrès peut carrément entrevoir une... qualification pour le deuxième tour préliminaire. Mais pour cela, il faudra marquer au match retour et, surtout, ne pas encaisser.



Le match retour est programmé déjà mardi, le 4 juillet à 19h45 au stade Josy Barthel. Le vainqueur de cette double joute se frottera au deuxième tour préliminaire au vainqueur de la joute opposant les Chypriotes d'AEL Limassol au club de Gibraltar St Joseph's FC.



Glasgow Rangers (SCO) - Progrès Niederkorn 1-0 (mi-temps: 1-0)

Le but: 1-0 Miller (37e).



Cartons jaunes: aucun aux Glasgow Rangers; 0. Thill (76e), Schneider (80e) et Ferino (90+2) au Progrès Niederkorn.

GLASGOW RANGERS: Foderingham; Tavernier, Bates, Cardoso, Wallace (cap.), Kranjcar (68e Rossiter), Holt (59e Candeias), Jack, Dalcio Gomes, Miller, Waghorn (76e Morelos).



Remplaçants non utilisés: Alnwick; Windass Beerman et McCrorie.



Entraîneur: Pedro Caixinha (POR).



PROGRES NIEDERKORN: Flauss; Matias, Ferino, Karayer, Schneider (90e Fiorani), Lafon, S. Thill (cap.), Watzka, O. Thill (81e Vogel), Françoise; Karapetian (86e Sully).

Remplaçants non utilisés: Schinker; Soares, Mastrangelo et Barbaro.



Entraîneur: Paolo Amodio.



Arbitrage: Mohammed Al-Hakim, assisté de Magnus Sjöblom et Peter Magnusson (SWE).