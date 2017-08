Après un début de match laborieux (3-6), Gilles Muller (34 ans, ATP 23), tête de série n°19 s'est bien tiré d'affaire (6-3, 6-4, 6-4) face à l'Australien Bernard Tomic (24 ans, ATP 146), lundi au premier tour de l'US Open à Flushing Meadows. Cap à présent sur l'Italien Paolo Lorenzi (35 ans, ATP 40), son adversaire du deuxième tour mercredi.

Par Jean-François Colin



Gilles Muller retrouvait ce lundi le ciment de l'US Open à Flushing Meadows, où il ne s'était plus imposé depuis... 2012. Une série de quatre défaites de rang que le gaucher du Tennis Spora avait à coeur d'effacer, eu égard à son statut flatteur de tête de série n°19 et à son classement avantageux de 23e joueur mondial, face au jeune (24 ans) Australien Bernard Tomic, répertorié seulement 146e au ranking ATP.

Si l'«Aussie» a souvent réussi à «Mulles»par le passé (4 victoires à 1 pour le Luxembourgeois), c'est pourtant Tomic qui s'octroie les premières balles de break (une au quatrième jeu et... quatre au huitième), et parvient à chiper le service de Muller pour mener 5-3. En cause: une trop grande nonchalance du n°1 grand-ducal, qui produit deux fois plus de doubles fautes (6) que d'aces (3).

L'Australien, ancien n°17 mondial, reste intransigeant et empoche la manche initiale 6-3 en 31 minutes, provoquant l'ire de Gilles Muller, qui brise sa raquette de rage.

Le niveau de jeu est en hausse en début de deuxième set: les deux adversaires étalent une large palette de coups, aussi variés que victorieux. Mais cette fois, c'est le Reckangeois qui ravit la mise en jeu adverse sur la... première double faute de Tomic au quatrième jeu (3-1). «Mulles» est à présent intraitable au service, avec 93% de points gagnés sur sa première balle, et il égalise logiquement à une manche partout: 6-3 en 35 minutes.

L'Australien Bernard Tomic s'est montré trop irrégulier tout au long de la partie

Photo: AFP

Le poulain d'Alexandre Lisiecki et Benjamin Balleret ne peut faire fructifier le break forcé d'entrée dans la troisième manche et laisse le natif de Stuttgart recoller sur-le-champ au score (1-1). Irrégulier au possible, le Grand-Ducal alterne coups de grande classe et erreurs grossières, mais grâce à un troisième break, réalisé au neuvième jeu pour mener 5-4, il parvient à s'en sortir et prend les devants dans la partie, deux sets à un: 3-6, 6-3, 6-4 après 1h51'.

Face à l'Italien Lorenzi au deuxième tour

Le match reste décousu au quatrième set. Mais Tomic, qui traîne de plus en plus la patte sur le court, demande l'assistance médicale pour se faire masser la cuisse gauche à 2-1 en sa faveur. Manifestement touché et diminué, l'Australien fait de la résistance, écarte encore deux balles de break à 3-3, mais il doit finalement lâcher prise et laisser la victoire à son aîné de dix ans, 3-6, 6-3, 6-4, 6-4 en 2h33'. «Mulles» a brisé la spirale négative de quatre défaites à l'US Open, où il signe son premier succès depuis 2012 et la victoire sur le Russe Mikhaïl Youzhny.



Au deuxième tour mercredi, le n°1 luxembourgeois, tête de série n°19 du tableau, rencontrera le trentenaire (35 ans) Italien Paolo Lorenzi (ATP 40), qui a quant à lui dominé le Portugais Joao Sousa. Dans leurs face-à-face, Muller mène 3-1 face à Lorenzi, avec des succès à Turin en 2004, à Vienne en 2012 et à Roland Garros en 2015, contre une défaite subie à Indian Wells en 2013.

Le Romain, qui a accédé au troisième tour à l'US Open l'année dernière - son meilleur résultat à Flushing Meadows -, a disputé (et perdu...) deux finales en 2017: Umag et Quito. Il est davantage un spécialiste de la terre battue que des surfaces rapides.