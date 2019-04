Premier succès pour Rech à Biwer, Feulen explose Diekirch

Après trois matches sans victoire, la Jeunesse Biwer a conjuré le mauvais sort en écartant Ehnen. Christian Rech tient son premier succès. Walferdange (3e) a surpris l'Avenir Beggen (1er). En série 1, Feulen retrouve la première place.

Après trois matches sans victoire, la Jeunesse Biwer a conjuré le mauvais sort en écartant Ehnen. Christian Rech tient son premier succès. Walferdange (3e) a surpris l'Avenir Beggen (1er). En série 1, Feulen retrouve la première place.

10 Andre Ferreira (Biwer, en blanc)) tente de freiner David Promme. Photo: Hans Krämer

Priés de quitter la Jeunesse Biwer (8e) sur la pointe des pieds avant le match de reprise à Ehlerange le 24 février, les entraîneurs Jan Küchling et Olivier Lickes avaient accueilli cette (mauvaise) nouvelle avec une bonne dose de frustration. Après l'intérim de Henri Reuter (défaite 1-0 à Ehlerange), Christian Rech (31 ans) a pris le pouvoir. «Je n'ai pas réfléchi», assure-t-il. «C'est une affaire de coeur. Je suis à Biwer depuis dix ans et, auparavant, je m'occupais des jeunes.»

Des blessures à répétition l'empêchent d'être footballeur. «J'ai passé mes diplômes d'entraîneur. Avoir en charge des seniors était un souhait», sourit-il. Depuis sa prise de pouvoir, la récolte d'un point sur neuf laissait à désirer. Une moisson insuffisante pour espérer monter sur le podium - Walferdange est à +10.

Le succès 3-0 au Vinesca Ehnen met du baume au coeur. «Il y a eu trop de déchet technique. Gagner est bon pour le moral. Les garçons sont récompensés de leurs efforts.» Les regards se tournent vers 2019-2020. «J'ai envie de développer, de construire, de miser sur la jeune classe mais aussi, si possible, de transférer à bon escient.»

Christian Resch congratuler Serge Thies. Enfin un succès... Photo: Hans Krämer

Du côté du Vinesca, descendant en puissance, le dernier succès remonte au 4 novembre: accrocher la place de barragiste ne sera pas une sinécure. Battu 2-1 par Walferdange, le leader Beggen doit mettre à profit la joute d'alignement face au modeste (11e) Ehlerange (mercredi) pour reléguer le CS Oberkorn à quatre longueurs.

À se demander qui veut monter en série 1? Le trio de tête se tient dans un mouchoir de poche, et prend un malin plaisir à jouer au yo-yo. Hosingen a été rejoint par Wincrange dans le temps additionnel (2-2). Le choc entre Feulen et Hosingen a tourné court: 6-1! Une punition alors que les Diekirchois avaient… ouvert la marque.



IlS ONT DIT

Nuno Filipe Da Conceiçao (entraîneur du Vinesca Ehnen): «On a bien entamé la rencontre en se procurant quatre occasions sans parvenir à en exploiter une. Biwer est un adversaire qui évolue de manière collective, efficace à la conclusion. Nous manquons d'efficacité dans le dernier geste. Le groupe a les qualités suffisantes pour assurer le maintien en D2.» Ehnen-Biwer 0-3

Nuno Filipe Da Conceiçao regrette le manque d'opportunisme de ses troupes. Photo: Hans Krämer

Tom Kopecky (entraîneur de Hosingen): «Un match fair-play. L'arbitre en distribuant trop de cartons a influencé les débats. Malgré le fait d'encaisser le but égalisateur dans les arrêts de jeu (90+3), je suis satisfait. Nous avons joué les vingt dernières minutes en infériorité numérique et Wincrange n'a pas lâché le morceau. On reste en course pour la montée sans passer par la case barrage.» Wincrange-Hosingen 2-2

Celso Tavares (entraîneur de Gilsdorf): «Un probant succès face à Pratzerthal qui avait signé des résultats intéressants au deuxième tour. Malgré beaucoup d'absents et le fait d'aligner des juniors, les consignes ont été respectées. C'est un plaisir d'entraîner des jeunes qui respectent ce que tu leur demandes. Je m'attends à une rencontre difficile contre Larochette (13e et descendant).» Pratzerthal-Redange- Gilsdorf 0-4

LES CHIFFRES

19. L'US Feulen (1er) a inscrit 19 buts lors des cinq derniers matches soit un toutes les 24 minutes. Perlé est sur ses gardes.

7. Rambrouch (11e) se targue d'un probant bilan de 7 points sur 15 contre 9 sur 39 lors du premier tour. Cherchez l'erreur.

L'AFFICHE

En série 2, Echternach (4e) rêve de la passe de quatre et ainsi revenir dans les talons du CSO (2e). Pour y parvenir, il lui faudra prendre la mesure justement du CSO en forme ascendante (sept buts marqués, aucun concédé). Un choc au sommet dimanche à 16h.