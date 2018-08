Retour sur la première journée en Promotion d’Honneur. Candidat au top 3, le Swift s’est débarrassé 2-0 de Mertert-Wasserbillig. Dauphin et Marques sont les buteurs. Un but de Keïta suffit au bonheur de Wiltz vainqueur dans la douleur de Rodange.

Premier succès pour le Swift, l'US Esch accrochée, Rodange chute

Ouverture de la saison 2018-2019 en Promotion d'Honneur

Retour sur la première journée en Promotion d’Honneur. Candidat au top 3, le Swift s’est débarrassé 2-0 de Mertert-Wasserbillig. Dauphin et Marques sont les buteurs. Un but de Keïta suffit au bonheur de Wiltz vainqueur dans la douleur de Rodange. L’US Esch et Canach se sont neutralisés au même titre que Bissen et Junglinster. Muhlenbach s’impose 2-1 à Wormeldange. Sandweiler impose ses vues 3-2 à Mamer.



Par Vincent Lommel



Le coup d’envoi de la nouvelle saison a été donné à Bissen samedi soir. Le promu offrait l’hospitalité à Junglinster, ancien pensionnaire, lui aussi, de Division 1. Un score de parité 1-1 sanctionne les débats qui a vu la formation visiteuse égaliser lors d’interminables arrêts de jeu (90+8). La sortie sur blessure - déchirure et tibia cassé ? - du capitaine visité Campos l’explique

Laouira crucifie le gardien local, récompensant l’audace de l’entraîneur Johann Bourgadel et une tactique audacieuse en 3-2-5 lors des dernières minutes. Cinq attaquants valent mieux qu’un. Le point du partage est sauvé.



A Hesperange, le Swift accueillait Mertert-Wasserbillig encore à la recherche de ses meilleures sensations. Une frappe de Ghaz (9e) sur la barre transversale pour régler la mire. Dauphin (19e) et une offrande d’Iwakiri - le visiteur a marché sur le ballon - profite à Albanese qui sert Marques (2-0, 30e). Les jeux étaient faits.



Sans le concours de son capitaine Verbiest, Wiltz se contente du but inscrit par Keïta (60e). Rodange, privé du trio Yao - El Guerrab - Lacour, a eu les opportunités pour égaliser. Seul devant le but vide, Muric (73e) manquera de précision tandis que la reprise de la tête de Diakhaby terminera sa course sur le poteau (83e). Le FCR peut s’en vouloir.



L’US Esch et Canach n’ont pas réussi à se départager. Mühlenbach s’est sorti du piège tendu par Wormeldange. Sandweiler s'impose 3-2 dans ses installations du FC Mamer. Le but victorieux signé Ribeiro est tombé lors du temps additionnel (90+1).



En clôture de la journée, Käerjéng a dominé Erpeldange sur le score de 3-0.



Swift - Mertert-Wasserbillig: Yannik Suzanne à la lutte avec Carlo Buchheit (Union MW). Photo: Hans Krämer

Les résultats



Bissen - Junglinster 1-1

Mamer - Sandweiler 2-3

Wormeldange - Muhlenbach 1-2

US Esch - Canach 0-0

Swift - Mertert-Wasserbillig 2-0

Wiltz - Rodange 1-0



Kaërjéng - Erpeldange 3-0