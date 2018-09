Les matches s’enchaînent pour les équipes de D2. Ell s’impose 3-0 à Orania Vianden grâce à un triplé de Joe Frisch. En série 2, le CeBra a eu quatre blessés mais prend la mesure de 3-2 de Schouweiler. Un but suffit au bonheur du CS Oberkorn vainqueur de Beggen.

Premier succès pour Ell, le CS Oberkorn piège Beggen

Neuf sur neuf pour Hosingen et Perlé

Par Vincent Lommel

17 Patrick Pereira (Schouweiler) tente de déborder Edy Da Silva (CeBra). Photo: Vincent Lescaut

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Patrick Pereira (Schouweiler) tente de déborder Edy Da Silva (CeBra). Photo: Vincent Lescaut Ahmed Chaanbi (CeBra) tente de prendre de vitesse Bob Erpelding (Schouweiler). Photo: Vincent Lescaut Jadir Lima (CeBra) protège son ballon devant Steve Schmidt (Schouweiler). Photo: Vincent Lescaut Daniel Nunes (CeBra) ajuste sa place. Photo: Vincent Lescaut Alen Kozar (Schouweiler) progresse sous le regard de Jonathan Bernardo (CeBra). Photo: Vincent Lescaut Jadir Lima (CeBra) s'essaie au retourné acrobatique. Photo: Vincent Lescaut Indir Selimovic (Schouweiler) tente de freiner Ahmed Chaanbi (CeBra). Photo: Vincent Lescaut Nicolas Vandendyck (CeBra) en duel avec Indir Selimovic (Schouweiler). Photo: Vincent Lescaut Jadir Lima (CeBra) hurle sa joie. Photo: Vincent Lescaut Max Joachim (Schouweiler) a tout le temps de contrôler le ballon. Photo: Vincent Lescaut Daniel Nunes (CeBra) essaie de freiner Kevin Esteves (Schouweiler). Photo: Vincent Lescaut Duel engagé entre Kemal Becirovic (Schouweiler) et Kevin Cacador (CeBra). Photo: Vincent Lescaut Fin de match houleuse! Photo: Vincent Lescaut Carlitos Varela (CeBra) cueille le ballon devant Joel Borges (Schouweiler). Photo: Vincent Lescaut Jadir Lima (CeBra) trompe la vigilance de Claudio Lopes (Schouweiler). Photo: Vincent Lescaut L'arbitre Emmanuel Briganti rappelle à l'ordre les entraîneurs. Photo: Vincent Lescaut Indir Selimovic et Kemal Becirovic (Schouweiler) partagent leur bonheur. Photo: Vincent Lescaut

Dimanche 16 septembre. Une date à retenir. Le troisième match de championnat sera le bon pour le SC Ell défait lors des deux premiers (Harlange-Tarchamps et Hosingen) mais aussi battu en coupe FLF (Bertrange) puis en coupe de Luxembourg (Biwer). L’attaquant du SC, Joe Frisch, a volé la vedette en y allant d’un triplé (4e, 35e et 89e) au détriment de Vianden tout marri.



«Soudés, combatifs, les garçons ont livré une belle prestation», se félicite l’entraîneur Alain Thunus. «On a eu la maîtrise en première mi-temps (2-0) avec de nombreuses occasions. À 2-0, nous étions en mode ''gérance'' tout en conservant une excellente organisation défensive.» Dans l’oeil du cyclone - le joueur Alibasic avait pris au cou l’arbitre Da Silva qui, déjà, était de retour aux affaires lors de Rodange-Wormeldange en PH et, franchement, l’idée n’était pas judicieuse de la part de la FLF tant Mr. Da Silva semblait hors du coup -, Boevange a dicté sa loi 2-0 à Grevels.



«Les regards étaient braqués sur mon équipe qui avait fait la une de l’actualité contre Itzig», avoue l’entraîneur José Monteiro. «Tous les joueurs ne sont pas à mettre dans le même sac! Notre adversaire a développé un football agréable.» Portal et Monteiro ont trouvé l’ouverture. Hosingen et le promu Perlé réalisent un sans-faute. Gilsdorf et Pratzerthal sont à quai.

Le CS Oberkorn s’en contentera, match fou au Luna Oberkorn

Fortunes diverses pour les deux clubs d’Oberkorn. Le CSO surprend Beggen (1-0) sur ses terres. «Les gardiens ont arrêté tous les ballons», remarque le mentor Kenan Skrijelj. Delgado est le buteur de la dominicale. «L'arbitrage était impeccable.»

Premier coup d'arrêt pour le Luna qui s’incline… 6-5 face à Walferdange. «J'ai passé une nuit difficile», peste Vincent Bolognini. 0-1, 1-3, 2-6, le Luna était à côté de ses pompes. «Défensivement, ce fut très moyen. Le fait de revenir à 5-6 me laisse des regrets.» Un joli spectacle avec onze buts.



Rapidement mené 1-0 (2e), le CeBra a renversé la vapeur (3-2). Schouweiler rit jaune. «J’ai procédé à trois remplacements sur blessure (+ un 4e en deuxième période) au cours de la première demi-heure. Arbitrer n’est pas facile. Néanmoins lorsque des fautes sont commises et mettent en jeu l’intégrité physique des joueurs, il ne faut pas hésiter à sortir une deuxième carte jaune ou mettre une rouge», explique Christophe Bello pour le CeBra.



L'entraîneur du CeBra Christophe Bello pointe du doigt l'arbitrage. Photo: Vincent Lescaut

Avec sept points sur neuf, Echternach et Walferdange occupent le leadership. Merl et Schouweiler affichent un zéro pointé.



ILS ONT DIT



Gabriel Vieira (entraîneur de Perlé): «Le duel à Larochette était assez nerveux. On s’impose 4-3 grâce à une rose de Santiago da Cruz dans les arrêts de jeu (90+4). On mène 3-1 sans savoir gérer notre avance. Perlé s’est rendu lui-même le match difficile.»

George Fernandes (entraîneur de Feulen): «On l’emporte 2-1 à Rambrouch. Le terrain était dans un état catastrophique. Ravanelli et Dammico sont les buteurs.»

Antonio Simoes (entraîneur-adjoint de Diekirch): «Sur une pelouse impossible et impraticable, on a eu le contrôle du jeu sur Pratzerthal. Almeida (2x), Martins et Fernandes ont inscrit les buts.»

Damien Raths (président de l’Avenir Beggen): «Nous avons dominé tout le match! Si tu ne marques pas, tu ne peux pas gagner. On a tiré sur le poteau.»

Joël Schneider (entraîneur de Schouweiler): «Le CeBra s’impose 3-2 mais nous méritions le point du partage pour la combativité affichée.»



Joël Schneider l'entraîneur de Schouweiler. Photo: Vincent Lescaut

Marcel Heinen (président Echternach): «Une très bonne prestation du Daring dans tous les compartiments du jeu.»

Deux chiffres à retenir



28. Biwer a marqué 28 buts en cinq matches (3 en championnat et 2 en coupe). Plutôt pas mal.

15. C'est le nombre de buts encaissés en trois journées par Pratzerthal-Redange. L'entraîneur Joël Hausman connaît une entame délicate.

L'affiche à surveiller



En série 1, Perlé - Hosingen a lieu mercredi à 19h30. Une équipe est appelée à perdre ses premiers points de la saison.