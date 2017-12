(AFP). - Manchester City a remporté mercredi une quinzième victoire consécutive en championnat après son succès chez la lanterne rouge Swansea (4-0), lors de la 17e journée de Premier League.

En s'imposant dans le derby contre Manchester United dimanche (2-1), les confortables leaders de la Premier League avaient égalé le précédent record de quatorze victoires d'Arsenal, obtenu en 2002, mais à cheval sur deux saisons.



Au pays de Galles, Pep Guardiola et ses joueurs, toujours invaincus en Championnat avec seize victoires pour un match nul, se sont imposés grâce à doublé de David Silva, un but de Kevin De Bruyne et un autre de Sergio Agüero.

Après une saison sans titre lors de la première année de Pep Guardiola à la tête du club, Manchester City est désormais largement favori pour décrocher le titre.

Grâce à ce large succès, les «Citizens», qui n'ont plus laissé de points en Championnat depuis leur match nul contre Everton (1-1) le 21 août, conservent onze points d'avance sur leurs dauphins de Manchester United, qui recevaient Bournemouth à Old Trafford et l'ont emporté 1-0.