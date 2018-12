Revoilà Paul Pogba: après une première partie de saison plombée par sa relation tumultueuse avec José Mourinho, le champion du monde renaît sous la houlette du nouvel entraîneur Ole Gunnar Solskjaer, qui l'avait déjà dirigé dans les équipes de jeunes.

Sport 2 min.

Pourquoi Pogba renaît à Manchester United ?

Revoilà Paul Pogba: après une première partie de saison plombée par sa relation tumultueuse avec José Mourinho, le champion du monde renaît sous la houlette du nouvel entraîneur Ole Gunnar Solskjaer, qui l'avait déjà dirigé dans les équipes de jeunes.

(AFP) - Dans la lignée d'un Mondial réussi durant lequel il s'est affirmé comme un leader incontournable du collectif tricolore, Paul Pogba était attendu au tournant en Premier League.

Pendant un mois, il surfe sur son succès russe. Mourinho lui confie le brassard de capitaine en l'absence du titulaire Antonio Valencia et loue ses performances.

«Paul est revenu du Mondial, et il a été le dernier à arriver car il a joué la finale. Mais je pense que le bonheur, la confiance, l'estime de soi ont été les facteurs qui l'ont poussé à jouer à notre premier match contre Leicester presque sans entraînement et il a joué un très bon match», explique le technicien portugais mi-septembre.

Mais quelques jours plus tard, après un match décevant face à Wolverhampton (1-1), Pogba critique le style de jeu trop défensif de Mourinho, en déclarant que MU doit jouer «pour attaquer».

En réaction, Mou lui retire le brassard de vice-capitaine. Selon le Times, Mourinho aurait signifié au Français qu'il «ne représente pas ce qu'est un capitaine et que Manchester est plus grand que n'importe quel joueur».

Le Portugais laisse ensuite régulièrement l'international français sur le banc ou en tribunes et la presse britannique s'interroge sur lequel des deux quittera le club le premier. Les dirigeants de MU finissent par montrer la porte au «Special One» et le remplacer par une ancienne gloire du club, le Norvégien Ole Gunnar Solskjaer.

«Un garçon de Manchester United»

«Si j'étais entraîneur de Manchester United, je construirais l'équipe autour de lui, sans aucun doute», avait déclaré en août l'ex-attaquant des Red Devils. Un principe très vite appliqué une fois installé sur le banc.

Pour son deuxième match comme entraîneur de MU, mercredi, le technicien norvégien au style de jeu porté vers l'avant replace La Pioche au poste de meneur de jeu face à Huddersfield (3-1).

Pari gagné: Pogba, très rarement utilisé à ce poste par Mourinho, s'offre un doublé et régale Old Trafford avec un jeu plus direct en direction des attaquants et un engagement sans faille (19 duels).

Aligné milieu gauche le match précédent pour les débuts de Solskjaer à Cardiff, l'international français avait déjà délivré deux passes décisives, alors que son bilan sous Mourinho n'était que de trois buts et autant de passes décisives en... quatorze matches de Premier League cette saison.

«C'est le Paul que j'ai connu lorsqu'il était dans l'équipe réserve et avec les jeunes», s'est félicité mercredi Solskjaer, qui a dirigé le Français dans les équipes de jeunes d'United entre 2010 et 2011.

«Paul (Pogba) adore jouer pour ce club. C'est un garçon de Manchester United, un gamin qui sait ce que signifie jouer pour ManU (...) C'est un meilleur joueur, bien sûr, et c'est un joueur dont je veux tirer le meilleur», a-t-il ajouté.

Les Red Devils auront bien besoin d'un grand Pogba, s'ils veulent combler les 8 points qui les séparent encore de la 4e place synonyme de qualification pour la Ligue des champions et traiter d'égal à égal avec le Paris SG de Neymar et Kylian Mbappé en 8e de finale de la C1, en février-mars.