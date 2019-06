Loris Cencetti n'avance pas cette année. Engagé en Championnat d'Europe des Voitures de Tourisme en 2018, il a disparu des écrans radar depuis quelques mois. Voyage dans la jungle des sports mécaniques avec un garçon qui a tissé des liens avec Lamborghini.

Pourquoi Loris Cencetti est au point mort

Propos recueillis par Andy Foyen

Loris, quand êtes-vous entré dans l'univers du sport mécanique?



Loris Cencetti - «J'ai commencé avec le karting. Je devais avoir sept ou huit ans quand mon père m'a emmené sur la piste de Mondercange. Lui-même adore le sport mécanique et a piloté dans ses jeunes années. Il m'a montré ce que c'était. Il m'a appris ce que je devais faire. Petit à petit, j'ai contracté le virus. Quand j'ai eu onze ou douze ans, il m'a acheté un kart de compétition. De temps à autre, on partait en Alsace et en Lorraine disputer quelques courses. J'y ai fait quelques très bons résultats. Et de fil en aiguille, j'ai grandi jusqu'à disputer les Championnats d'Europe. J'ai ensuite arrêté le karting à l'âge de seize ans. J'ai repris le sport mécanique à 20 ans, en 2013. Cette année-là, j'ai remporté le Championnat du Benelux d'Abarth Cup. Ce titre a marqué un véritable tournant. Ça nous a ouvert beaucoup de portes. En 2015, je me suis dirigé vers les courses d'endurance avec la Fun Cup et la Lamera Cup. J'y ai rencontré Gilles Bruckner qui est devenu mon mentor. Il m'a beaucoup soutenu et c'est grâce à lui que je suis entré en contact avec Autodis. C'est ainsi que tout a commencé pour moi.

Vous vous êtes dirigé vers le Championnat d'Europe des voitures de tourisme. Était-ce le plan de carrière que vous aviez imaginé?

«La compétition TCR Benelux (Touring Car Racing) a été lancée en 2016. Je voulais déjà y participer à cette époque, mais je n'avais pas les moyens financiers. J'ai quand même réussi à faire trois courses, une avec Seat et deux avec Alfa Romeo, qui faisait son grand retour sur la scène du sport mécanique. Inutile de dire que j'étais très heureux d'être derrière le volant d'une Alfa. Je voulais m'inscrire dans leur projet de reconstruction. Nous avions alors fait de très bons résultats en apportant les premiers points à la marque. J'ai eu alors l'opportunité d'avoir un programme complet en TCR Europe. Je n'aurais jamais cru cela possible. J'étais subjugué par le niveau des pilotes et leur réputation. Sur certaines courses, il y avait d'anciennes légendes qui s'engageaient. C'était génial de pouvoir se mesurer à eux. Ce n'était pas un objectif, mais je suis très content d'avoir pu vivre tout ça.

Vous n'avez plus continué l'aventure en TCR Europe. Quelle sera la suite?

«J'avais de grandes ambitions pour 2019. L'année passée, en TCR Europe, je me suis fait quelques bons amis, entre autres deux Italiens. Ce sont deux frères dont l'un roulait en Lamborghini. Il a participé au Trofeo Lamborghini, où il est devenu champion du monde. Ils m'ont invité un jour à Adria en Italie pour tester cette voiture. Ça s'est très bien passé. J'ai même signé le meilleur temps de la journée. J'ai donc été invité par Lamborghini pour effectuer un deuxième test en février à Cremone (voir vidéo), toujours en Italie. C'était de nouveau fantastique. Le team Lamborghini me voulait, mais mes sponsors de l'année dernière n'ont aucun atome crochu avec Lamborghini. Je me retrouve donc sans moyens financiers et je n'ai donc pas pu obtenir un programme complet. Mon but cette saison est de faire l'une ou l'autre course, en juillet ou en août et de rentrer dans la filière des jeunes de Lamborghini. A vrai dire, cette année, je vais avant tout me concentrer sur l'école. Je suis en dernière année à l'université. Ça reste ma priorité. J'espère en tout cas rouler en Lamborghini l'année prochaine.

Y a-t-il d'autres sports mécaniques que vous aimeriez essayer?

«Jusque maintenant, je n'ai fait que du circuit. Il y a quelques années, je me suis également essayé au Rallye Cross. Personnellement, je préfère le Rallye Cross. Mais c'est un sport difficilement accessible. Il y a beaucoup de sous-catégories inconnues. Une seule seulement a une bonne visibilité, c'est le WRX, le Championnat du monde. Pour y rentrer, il faut de gros budgets qui ne sont pas faciles à obtenir au Luxembourg. J'ai essayé un jour la moto. Mais ce n'était pas pour moi. J'étais plus à terre que sur la moto… Je préfère rester sur quatre roues.

Comment décririez-vous le sport mécanique luxembourgeois?

«C'est une discipline en pleine expansion, mais personne ne s'en aperçoit. Nos pilotes ont du talent. Mais ils ne peuvent pas l'utiliser, parce qu'au Luxembourg, l'infrastructure est insuffisante. C'est frustrant. On ne peut pas avoir une course d'un niveau international dans nos frontières. Quand on voit l'argent investi dans notre nouveau stade national, on pourrait alors également sans problème construire une nouvelle piste. Mais bon, ça c'est un autre sujet…»

Loris Cencetti au côté de l'un de ses bolides préférés. Photo privée