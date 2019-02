Les arbitres FLF distribuent plus de cartons que les étrangers qui passent parfois la frontière pour diriger des matches de BGL Ligue. Les statistiques sont éloquentes et Charles Schaack, le patron des arbitres luxembourgeois, avance deux explications.

Pourquoi les arbitres luxembourgeois sont plus sévères

Trop sévères les arbitres luxembourgeois? Tout est relatif et il faut manier les chiffres avec précaution. Ceux qui accompagnent les 91 premiers matches de la saison de BGL Ligue témoignent d'une certaine cohérence entre les directeurs de jeu estampillés FLF.





La différence est plus nette lorsque l'on met en perspective les statistiques des arbitres locaux avec celles des étrangers venus siffler à six reprises des matches de l'élite lors du premier tour.







Dix-sept cartons jaunes ont été distribués en six matches, ce qui donne une moyenne de 2,8 par match. On est loin de la moyenne luxembourgeoise. On soulignera aussi que Martin Hilgers, l'arbitre belge qui a rejoint la FLF, est celui qui s'est montré le plus clément avec 20 cartons jaunes distribués en sept rencontres. Assez loin des 35 de Laurent Kopriwa (en huit matches) ou des 34 d'Alex Krueger (en sept rencontres).





Charles Schaack avance deux hypothèses. «Je ne suis pas étonné par ce constat. Premièrement, il existe déjà souvent un passif entre les arbitres luxembourgeois et les clubs. On ne repart pas de zéro et bon nombre de cartons distribués le sont pour une critique ou un comportement antisportif. Les étrangers, eux, ne connaissent personne lorsqu'ils débarquent. Deuxièmement, les arbitres allemands issus de la Ligue régionale ouest ont pour réputation de montrer moins de cartons. Ils essaient de calmer les choses avant de sévir.»





Quinze arbitres FLF ont officié en BGL Ligue depuis le début de la saison et peu de changements sont attendus pour la reprise. «Jérémy Muller est confirmé en BGL Ligue», poursuit Charles Schaack, soucieux du développement pris par la VAR. «Cela n'avantagera pas nos arbitres FIFA pour obtenir des matches internationaux car la désignation sera influencée par l'utilisation hebdomadaire de la vidéo et je ne vois pas comment on va remédier au problème au Luxembourg.»

Le paysage local ne va pas, lui, beaucoup changer ces prochaines semaines. «Antoine Monteiro ne s'est pas manifesté pour recommencer et Tania Morais a fait une pause de plusieurs mois et n'a pas accompagné les arbitres en stage au Portugal. C'est dommage», ponctue Charles Schaack.





Enfin, un échange avec un trio maltais est toujours au programme et une collaboration avec l'Albanie est aussi envisagée, mais pas confirmée.