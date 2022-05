Pourquoi le Racing intrigue autant

Football / Coupe de Luxembourg Huit matches, huit bonnes raisons d'aller au stade

On entre dans le vif du sujet en Coupe de Luxembourg. Les seize dernières équipes vont s'expliquer samedi et dimanche. Les chocs Jeunesse - Dudelange et Progrès - Fola éclipsent les six autres duels, mais les raisons de ne rien manquer sont multiples. Tour d'horizon.