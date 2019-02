Pour la première fois de l'histoire, la sélection luxembourgeoise de Fed Cup a l'honneur et la chance de disputer à domicile ses rencontres dans le groupe II de la zone Europe / Afrique. La capitaine Anne Kremer et ses joueuses espèrent au moins disputer samedi le play-off pour la montée dans le groupe I. Voire davantage?

Pour que la Fed Cup tourne en Fête Cup

Jean-François COLIN Du 6 au 9 février au CNT d'Esch-Lallange

Pour la première fois de l'histoire, la sélection luxembourgeoise de Fed Cup a l'honneur et la chance de disputer à domicile ses rencontres dans le groupe II de la zone Europe / Afrique. La capitaine Anne Kremer et ses joueuses espèrent au moins disputer samedi le play-off pour la montée dans le groupe I. Voire davantage?

Battue in extremis ces deux dernières années, par la Slovénie (0-2) en 2017 à Siauliai (Lituanie), puis par la Grèce (1-2) en 2018 à Athènes en match de barrage pour la montée dans le groupe I de la zone Europe / Afrique, l'équipe luxembourgeoise pourra-t-elle faire mieux... à la maison en 2019?



C'est bien évidemment tout le mal que l'on souhaite à la capitaine, Anne Kremer, et à sa bande, Mandy Minella, Eléonora Molinaro, Claudine Schaul, Laura Correia et la très jeune Marie Weckerle devant leur public au CNT d'Esch-Lallange.

Minella et l'énigme de la pression à domicile



Pour y parvenir, la sélection «Roud-Wäiss-Blau» s'appuiera encore et toujours sur son incontestable cheffe de file, Mandy Minella, aussi expérimentée (33 ans et 65 matches de Fed Cup au compteur) que talentueuse (elle vient de réintégrer le Top 100 et pointe au 99e rang mondial). La maman d'Emma Lina revient d'une tournée en Océanie et en Extrême-Orient, où elle a livré quelques rencontres d'excellente facture, mais sans réelle concrétisation au niveau des résultats. Comment appréhende-t-elle le passage plutôt abrupt de conditions de jeu estivales en extérieur à celles de la salle du CNT à Lallange au coeur de l'hiver luxembourgeois?



«Je suis de retour au Luxembourg depuis la semaine dernière», glisse l'Eschoise, authentique régionale de l'étape. «Pour moi ce n'est pas un problème. Avec mon expérience, j'ai l'habitude de jongler avec ce genre de gros changements. Avec l'âge, je m'aperçois que je m'adapte plus vite aux changements de conditions.» Reste l'énigme de la pression de jouer à domicile chez celle qui n'a jamais remporté le moindre match en onze participations au tableau final du BGL BNP Paribas Luxembourg Open à Kockelscheuer.

Mandy Minella, le porte-drapeau de la sélection luxembourgeoise Photo: Fernand Konnen

Derrière Minella, Eléonora Molinaro (WTA 438) affiche déjà 21 rencontres de Fed Cup à 18 ans. Désormais ex-junior, la droitière des Arquebusiers n'a disputé qu'un seul tournoi en 2019, avec une élimination en quart de finale de l'ITF de Stuttgart-Stammheim. Elle jouera certainement un rôle-clé dans les performances de l'équipe eu égard à son statut de joueuse n°2 en simple.

A 35 ans et près de deux décennies de présence en Fed Cup, Claudine Schaul apporte toute son expérience (83 matches joués). La vainqueure du tournoi WTA de Strasbourg en 2004 pourrait sauter dans la brèche en double en cas de défaillance de Minella ou de Molinaro. Laura Correia (23 ans) et la très jeune (15 ans!) Marie Weckerle, sélectionnée pour la première fois et qui vit un rêve éveillé, complètent une formation homogène et plutôt bien balancée. «Les équipes homogènes sont les plus dangereuses», confirme d'ailleurs Mandy Minella, pour qui il ne sert à rien d'aligner une première joueuse de qualité exceptionnelle si... rien ne suit derrière.

Israël sans sa n°1 Julia Glushko



En phase de poule, le tirage au sort, plutôt clément, a réservé au Luxembourg Israël, l'Afrique du Sud et le Portugal comme adversaires. Tête de série de la poule B eu égard à son ranking ITF (53), Israël est peut-être l'adversaire le plus coriace, bien qu'orphelin de sa n°1 nationale, Julia Glushko (WTA 135). Sa soeur, Lina, ainsi que Maya Tahan, Shahar Biran et Darya Shvartsmann composent une équipe drivée par l'ancienne professionnelle, Tzipora Hirsch-Obziler.

Dès ce mercredi (16h), pour son entrée en matière dans la poule B, le Luxembourg (ITF 61) se frottera à l'Afrique du Sud (70), emmenée par Chanel Simmonds (WTA 488), tandis que le lendemain jeudi c'est un Portugal (ITF 66) composé... d'illustres inconnues qui se dressera sur la route des Grand-Ducales. L'équipe locale a donc évité la Tunisie (ITF 71) d'Ons Jabeur (WTA 56), la seule joueuse du plateau à émarger au Top 100 mondial avec Mandy Minella, ainsi que l'Autriche (49) du duo Barbara Haas (WTA 179) - Julia Grabher (WTA 260), deux nations versées dans la poule A en compagnie de la Bosnie (62), et susceptibles de croiser la route du Luxembourg samedi en barrage pour la montée dans le groupe I de la zone Europe / Afrique.

«Nous allons déjà tâcher de remporter nos matches de poule. Ce sera difficile, mais on est capables de gagner. Après, on verra...», analyse la capitaine de l'équipe, Anne Kremer, qui avoue... ne pas bien connaître la plupart des joueuses présentes cette semaine sur les courts rénovés du CNT de Lallange. «Je n'ai pas trop d'idées sur la qualité de nos adversaires, même si je connais pas mal de joueuses», avoue l'ancienne 18e mondiale. «Mandy et Elé connaissent plus de filles que moi.»



Précisément, actives sur les circuits WTA et ITF, Mandy Minella et Eléonora Molinaro ont forcément leur avis sur la question. «La joueuse la plus redoutable est incontestablement la Tunisienne Ons Jabeur, qui a livré une sacrée saison. Elle a un très bon ranking (ndlr WTA 56), mais cela ne veut rien dire, puisque la Fed Cup se joue en équipe. Je trouve que l'Autriche a une équipe bien balancée, avec Haas et Grabher, tandis qu'Israël sans Julia Glushko, c'est un bel avantage pour nous. De manière générale, je crois que cela va s'annoncer très serré et il est très difficile de prévoir quelles nations vont émerger», juge la n°99 mondiale.



Le court central du CNT à Lallange affichera pratiquement complet samedi Photo: Fernand Konnen

La Moldavie fait l'impasse et... se maintient



Comment enfin, passer sous silence le forfait de la Moldavie, et ses conséquences totalement contraires à toute éthique sportive? «Nous avons été prévenus de leur absence la semaine passée via un simple e-mail de l'ITF», souffle, laconique, le président de la FLT, Claude Lamberty. Et le "prési" de regretter... «Ils ont déjà fait le coup en 2018, et... se sont maintenus dans le groupe II. C'est une décision de l'ITF. Est-ce politique? Je l'ignore. Officiellement, nous ne sommes au courant de rien, mais beaucoup de rumeurs circulent sur des problèmes dans le pays... Il va de soi que j'aurais préféré avoir deux poules de quatre équipes ici au Luxembourg.» Parfum de scandale...



Conséquence directe au niveau du règlement et de l'organisation des rencontres finales le samedi: si les deux premiers de chaque poule se mesureront dans un double duel croisé pour décrocher les deux sésames pour le groupe I de la zone Europe / Afrique, le quatrième de la poule B sera automatiquement relégué dans le groupe III, au même titre que le vaincu du débat opposant les deux troisièmes de chaque poule. La Moldavie, elle, continuera à voguer tranquillement dans le groupe II sans avoir disputé le moindre match en deux ans...

En espérant que le public soit au rendez-vous et à fond derrière son équipe tout au long de ces quatre jours de tennis total, le CNT d'Esch-Lallange s'apprête à vibrer au gré des succès de la sélection luxembourgeoise, avec un épilogue heureux espéré samedi. La Fed Cup se muerait alors en... Fête Cup.



Le programme des rencontres au CNT d'Esch-Lallange



Mercredi 6 février

10 heures: Autriche - Tunisie

16 heures: Israël - Portugal



16 heures: Luxembourg - Afrique du Sud

Jeudi 7 février

Israël - Afrique du Sud

16 heures: Luxembourg - Portugal

Vendredi 8 février

Portugal - Afrique du Sud

16 heures: Luxembourg - Israël

Samedi 9 février

Play-offs montée



1er de la poule A - 2e de la poule B

1er de la poule B - 2e de la poule A

Play-down relégation

3e de la poule A - 3e de la poule B