Le F91 affronte le Betis Séville, nouveau champion du monde de la possession de balle ce jeudi (18h55) pour son deuxième rendez-vous de la phase de groupe. Privé de Stelvio, Dino Toppmöller promet l'une ou l'autre surprise.

Pour que la corrida ne tourne pas en mise à mort!

Christophe NADIN Deuxième journée de la Ligue Europa: Betis Séville - F91 Dudelange (18h55)

Envoyé spécial à Séville.

Le Betis Séville est une savonnette. Il est difficile de deviner sa trajectoire et encore plus de s'en emparer. Dino Toppmöller s'est cassé la tête avec ses analystes vidéo pour décrypter la méthode Quique Sétien. «Pressing, possession et passes: c'est la règle des trois P», lâche un entraîneur allemand très détendu.

«C'est plus fort que l'AC Milan que nous avons affronté. On sent la griffe Quique Setién. Confisquer le ballon, jouer court et au sol.» Le principe fait florès. Il passionne les statisticiens qui ont calculé que l'équipe andalouse avait monopolisé le ballon pendant 82,5% du temps dimanche contre Leganes avec un total de 741 passes pour finir par s'imposer à la dernière minute. Un nouveau record du monde.

«Le Betis jouera en 3-4-3 comme en Liga ou en 3-1-4-2 comme face à l'Olympiakos. Quant aux joueurs, je m'attends à une certaine rotation, mais que ce soit Canales ou Lo Celso en meneur de jeu, c'est très costaud.» Car si le F91 prépare le Racing, le Betis, lui, s'en va dimanche à l'Atlético.

Les Verdiblancos séduisent, n'encaissent pas beaucoup, mais ne marquent pas plus (cinq buts en sept journées de championnat). «C'est un peu le défaut espagnol. Un manque de verticalité et une tendance à faire tourner un peu trop le ballon», note un Dino Toppmöller qui ne souhaite pas que son club devienne la première équipe de la saison à encaisser plus de buts contre cet adversaire.

«Vous verrez Sinani où on ne l'attend pas»

Danel Sinani, la carte maîtresse de Dino Toppmöller. Mais à quelle place? Photo: Yann Hellers

Pour enrayer la machine andalouse, les Dudelangeois n'ont eu que deux séances pour se remettre en configuration européenne. Une première lundi en forme de décrassage pour les joueurs vainqueurs de l'Union Titus Pétange (6-1). Une seconde ce mercredi soir dans un un stade Benito Villamarin baigné par la chaleur.



«C'est court pour nous préparer mais on va aller à l'essentiel.» Traduisez par là que le patron sportif va bosser les transitions pour ressortir le plus vite possible le ballon. Avec quels joueurs? Dudelange a bien redressé la barre en championnat et les cadres restent les premiers concernés par les deux compétitions qui occupent leurs esprits.

Toppmöller va une nouvelle fois prôner la rotation à dose homéopathique. La première question à trancher concerne le gardien. Frising ou Bonnefoi? La prestation du Luxembourgeois face à Milan lui donne un certain crédit qu'une bourde monumentale face au Titus Pétange a à peine entamé.

La paire Schnell-Prempeh est gravée dans le marbre. «Des latéraux, j'attends une bonne transition», dit encore l'entraîneur qui ouvre ainsi la porte à Jordanov et Mélisse. Elle ne se referme pas automatiquement pour El Hriti car Cruz est forfait.

En délicatesse avec ses adducteurs, le solide milieu de terrain n'a pas fait le déplacement pour être à 100% contre le Racing dimanche. Son absence redistribue les cartes et Toppmöller ose un contre-pied.

«Vous verrez Sinani où on ne l'attend pas!» Ce n'est probablement pas sur le banc. Peut-être dans le cœur du jeu au côté de Kruska avec Couturier dans un couloir. Et Stolz dans l'autre? L'hypothèse a pris moins d'épaisseur depuis dimanche et la sortie manquée de l'ailier allemand. On peut ensuite imaginer un duo Turpel-Stumpf comme face au Legia. Ou plus vraisemblablement un entrejeu renforcé pour gripper les relances espagnoles.

Car c'est ça qui obsède l'entraîneur du F91. Couper les angles, gratter les ballons et les faire douter le plus possible. Pour un point en forme d'exploit? «Non, je déteste les matches nuls! Mais une chose est sûre. On va beaucoup apprendre.»

C'était décidément le jour des feintes...

L'équipe attendue: Frising, Jordanov, Schnell, Prempeh, El Hriti, Stolz, Kruska, Couturier, Mélisse, Sinani, Turpel.

Arbitre: Andrew Dallas, Graeme Stewart, Douglas Potter (SCO).

Groupe F

Déjà joués

Dudelange - AC Milan 0-1

Olympiakos - Betis Séville 0-0

Ce jeudi à 18h55

Betis Séville - Dudelange

AC Milan - Olympiakos

Le classement

1. AC Milan 3 points



2. Betis Séville 1



3. Olympiakos 1

4. Dudelange 0