Portland a étouffé Denver 97 à 90 mercredi dans sa salle pour revenir à égalité une victoire partout dans leur duel des demi-finales de la conférence Ouest des play-offs NBA.

Portland fait le break à Denver

(AFP) - Les Trail Blazers ont pris un petit ascendant avant les deux prochains matches qui auront lieu, vendredi et dimanche, devant leur public à Portland.

Mais cet avantage, ils le doivent pour beaucoup aux Nuggets qui ont livré une prestation décevante pendant trois périodes, avant un sursaut trop tardif dans le 4e quart-temps.

«Ils n'ont pas si bien joué que ça, ils peuvent beaucoup mieux jouer, mais c'était vraiment un match bizarre, on leur a offert la victoire avec notre manque d'énergie», a résumé Nikola Jokic.



Enes Kanter et Portland ont cette fois-ci bien maîtrisé Nikola Jokic (à droite). Photo: AFP

Le pivot des Nuggets qui avait marqué 37 points lors du match n°1 remporté 121 à 113 par son équipe, a bien été neutralisé par la défense agressive de Portland.

Il a été limité à 16 points (7 sur 17 au tir).

«Avec un joueur de ce calibre, il faut tout faire pour le mettre dans des positions difficiles lorsqu'il shoote et c'est quelque chose qu'on est bien arrivé à faire ce (mercredi) soir», s'est félicité C.J. McCollum, meilleur marqueur d'une rencontre terne avec 20 points.



Mis à part le quatrième quart temps, Gary Harris et les Nuggets sont passés à côté du sujet. Photo: AFP

Lillard dans un jour sans

Si Damian Lillard était dans un jour sans (14 pts, 5 sur 17 au tir), Portland a pris rapidement le large avant tout grâce à l'inefficacité des Nuggets à trois points.

Ils ont ainsi manqué dix tirs primés de suite durant le deuxième quart-temps et ont fini la rencontre avec une réussite de 20,7% derrière l'arc (6 sur 29).

«On a bien joué en défense, mais pendant un long moment, on n'a pas réussi un seul de ces satanés shoots», a pesté l'entraîneur de Denver, Mike Malone.

Son équipe, deuxième de la conférence Ouest à l'issue de la saison régulière, a toutefois fini par se réveiller durant le quatrième quart-temps.

Elle a bousculé Portland avec 14 rebonds offensifs et a réduit son retard de 14 points, au début de la dernière période, à cinq points (95-90) dans la dernière minute.

Mais une faute de Mason Plumlee et deux lancers francs réussis de Rodney Hood à 17 secondes de la sirène, ont offert la victoire aux Trail Blazers.

«J'ai beaucoup aimé notre approche, on a donné le ton durant le premier quart-temps et on a bien continué sur cette lancée jusqu'à la pause. C'était un peu moins bien après la pause», a analysé l'entraîneur de Portland, Terry Stotts, qui portait, comme ses adjoints, un nœud papillon pour afficher son soutien à l'un des membres de son staff, blessé la semaine dernière dans un accident de voiture.