Portier de retour à la Jeunesse: c'est officiel!

Près d'un an après son départ du club, le défenseur central français Adrien Portier est de retour à la Jeunesse. Il a signé ce mardi soir un contrat avec les Bianconeri portant jusqu'à la fin de la saison.

(DH). - Après un périple qui l'a mené en Asie pour des raisons professionnelles puis en Australie et en Amérique du Sud pour y faire du tourisme et y retrouver sa famille, Portier (30 ans) est de retour au Luxembourg. Il y a retrouvé un emploi et son club de cœur, la Jeunesse avec qui il a trouvé un accord pour venir renforcer le secteur défensif jusqu'à la fin de la saison.



Il s'entraînait sous les ordres de Marc Thomé depuis la reprise des entraînements mais sa signature a un peu traîné en longueur.



L'ancien du FC Metz et d'Amnéville était arrivé à la Frontière en janvier 2008 et a disputé 185 matches sous le maillot bianconeri. Pour son retour au club, il est considéré comme un joueur transféré.