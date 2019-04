La Jeunesse a été accrochée par le Titus Pétange ce samedi à la Frontière. Un match nul qui laissera quelques regrets aux joueurs de Sébastien Grandjean, tant sur le but encaissé que sur le manque d'efficacité offensive.

Sport 3 min.

«Plus qu'un coach, la Jeunesse a gagné un meneur d'hommes»

La Jeunesse a été accrochée par le Titus Pétange ce samedi à la Frontière. Un match nul qui laissera quelques regrets aux joueurs de Sébastien Grandjean, tant sur le but encaissé que sur le manque d'efficacité offensive.

La clé du match: l'utilisation des flancs eschois

Pour ce déplacement à la Frontière, Carlos Fangueiro proposait un système de jeu en 4-4-2.

On observait un milieu un peu différent qu'à l'accoutumée puisque l'on retrouvait Kettenmeyer devant la défense, Silaj et Bojic un peu plus sur les côtés et Abreu derrière ses deux attaquants. Le milieu prenait donc la forme d'un losange.

Face à ce type de milieu, la meilleure tactique offensive est de mettre beaucoup de largeur afin d'étirer les lignes et ainsi créer des espaces de passes plus conséquents.

Le système de jeu proposé par Sébastien Grandjean, un 3-5-2, était donc forcément adapté car:

- les montées de Fiorani et Lapierre forçaient Silaj et Bojic à dézoner pour défendre

- cela créait ces fameux espaces de passes qui permettaient de trouver le meneur de jeu (Soares puis Deidda) et les attaquants qui pouvaient jouer en appui.

Malheureusement pour elle, la Jeunesse s'est tirée une balle dans le pied en encaissant un but très évitable sur coup de pied arrêté (0-1, 6e).

Malgré cela, Sébastien Grandjean a maintenu ses consignes et ses joueurs ont continué à mettre de la largeur dans le jeu et rapidement se projeter vers l’avant.

Sébastien Grandjean n'a pas dévié de sa ligne de conduite. Photo: Fernand Konnen

Le coach de la Jeunesse a également gardé une certaine ambition offensive en demandant à ses deux attaquants de rester très haut, notamment sur les coups de pied arrêtés pétangeois. Cela a permis à la Jeunesse de contrer une défense visiteuse assez naïve dans la gestion de la profondeur.

Mais, comme à la 21e minute, et le un contre un perdu par Er Rafik, la Jeunesse négociait mal ce type d’action.

Les espaces entre les lignes du Titus, créés par la largeur du jeu local, n’ont pu être utilisés par la Jeunesse jusqu’au remplacement de Soares par Deidda à la 39e minute.

En effet, Soares toujours à contretemps ne réussissait pas à profiter de sa liberté. Deidda mettant plus d’énergie et surtout plus d’application que Soares dans les coups de pied arrêtés, déposait le ballon sur la tête de Ndiaye pour l'égalisation (1-1, 42e).

A la 57e minute, Fangueiro effectuait deux changements et passait en 4-2-3-1. Le but était sans doute de forcer Lapierre et Fiorani à limiter leurs montées en plaçant Gashi et Abreu sur leur chemin.

Encore une fois, Grandjean n’a rien changé et la Jeunesse a gardé sa ligne de conduite dans le jeu et ce malgré la période de flottement et d’adaptation de certains joueurs face au nouveau système de jeu pétangeois.

Cela a permis aux Eschois de maintenir leur domination. Domination illustrée par le second carton jaune de Held à la 72e minute.

A dix contre onze, le Titus reculait son bloc défensif et choisissait de subir. La Jeunesse, de son côté, manquait d’efficacité offensive et concédait bien trop de hors-jeu pour espérer accrocher la victoire.

Alessandro Fiorani et la Jeunesse se contenteront d'un nul. Photo: Fernand Konnen

Les Tops

Emmanuel Lapierre (Jeunesse). Malgré quelques centres ratés, il a eu un gros apport offensif et n’a pas ménagé ses efforts. Efficace défensivement.

Christian Silaj (Pétange). Il a été le seul joueur de son équipe à être constant du début à la fin. Il prend toujours ses responsabilités en jouant vers l’avant.

Ricardo Delgado (Jeunesse). Hormis les minutes suivant le changement de système du Titus où il a semblé totalement paumé, il a été bon défensivement. Il a aussi été l’un des seuls Eschois à sortir de sa zone de confort en dézonant avec le ballon.

Les Flops

David Soares (Jeunesse). Logiquement remplacé à la 39e, il a loupé son match. Ses déplacements offensifs à contretemps ne lui ont pas permis de jouer entre les lignes. Il n’a compensé cela ni par ses coups de pied arrêtés, ni par son travail défensif.

Milos Todorovic (Jeunesse). Par rapport à ses collègues du milieu, trop peu d’influence dans le jeu. En tant que capitaine, également peu d’influence au niveau du leadership. Heureusement, il y avait Sébastien Grandjean.

La charnière centrale Carnevalli-Diouf (Pétange). En difficulté dans la gestion de la profondeur car trop en réaction par manque d’anticipation. En difficulté dans les duels, a concédé beaucoup de fautes proches de la surface d’Amodio.