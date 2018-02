En plein match au tournoi ATP de Rio de Janeiro, l'Italien Fabio Fognini a lâché sa raquette dans la fin de son mouvement au service face au Brésilien Thomaz Bellucci. Mais Fognini a réussi à maîtriser la situation et à... remporter le point.

Plus de raquette? Pas de souci pour l'artiste Fognini

Au service, menant 6-5 et balle d'égalisation à un set partout - alors qu'un peu plus tôt il était encore mené 6-7, 0-4 -, Fabio Fognini s'est fait une grosse frayeur lors de son match du premier tour du tournoi ATP 500 de Rio contre Thomaz Bellucci: la raquette de l'Italien a glissé de sa main, mais il a réussi à la reprendre avant de gagner le point et... le set. Le 21e mondial restera ensuite sur sa lancée et gagnera la belle 6-2.

«Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Les images sont incroyables et je ne sais vraiment pas comment j'ai fait», a commenté Fognini. «Les conditions étaient vraiment humides. J'ai juste servi comme d'habitude et la raquette s'est envolée. Mais je pense que j'ai eu de la chance également. C'était quelque chose d'incroyable», a-t-il réagi après le match.